Los fallos en las vías vuelven a aplazar el despliegue del ERTMS en la línea a León

l. urdiales | león

El plan para extender el sistema de frenado ERTMS en todo el trayecto línea de alta velocidad Madrid-León vuelve a colgarse de la incertidumbre, casi tres años después de la llega del AVE a la ciudad leonesa. El despliegue de esta solución técnica no es baladí en toda la planificación para alcanzar el límite máximo de eficiencia de los convoyes; de ella depende reducir hasta en diez minutos el tiempo que empleará el tren de alta velocidad entre León y Madrid; este recorte resulta imprescindible para que los trenes puedan cubrir el trayecto a la capital de España en dos horas y cumplir con la exigencia de que el AVE recorra todo el trazado (Asturias-Madrid) en dos horas y cincuenta y seis minutos. Los presupuestos del Estado tienen partidas presupuestarias dispuestas para lograr este objetivo, que resulta imposible mientras no culmine la instalación de la nueva gestión del tráfico ferroviario.

Y no va a ser inmediato. La última fecha prevista, en este final de primavera, ya tramita una prórroga después del resultado negativo que han arrojado las pruebas técnicas que se han realizado durante la última semana. Dos convoyes del modelo Avant 114, adscritos al parque ferroviario de Adif, han realizado pruebas en la vía a León, en el tramo comprendido entre la bifurcación de las Pajareras (al norte de la estación de tren de Valladolid) y la capital leonesa. Los contrastes se completaron en horario nocturno (en una horquilla en la que el AVE no circula y la línea queda expedita para este tipo de análisis) desde la base de Villada (Palencia) con el fin de comprobar la respuesta de la estructura a las condiciones de circulación que se someten bajo el paraguas del ERTMS. El resultado del test fue negativo, con inconvenientes localizado entre la maraña de balizas y la señalización en la vía; las pruebas entre estos puntos se completaron en varias jornadas, con recorridos alternos desde la estación de esa localidad palentina en sentido León y hasta las inmediaciones de la estación de Campo Grande, en la capital castellana. El trabajo desarrollado por personal de Adif y de Ineco. Los técnicos localizaron los desajustes en la estructura de tierra, no en los equipos de máquina; el revés obliga planificar una nueva expedición de estudio, después de que queda analizado el repertorio de resultados en el último análisis; y a aplazar otra vez la fecha para instalar el ERTMS hasta la capital leonesa, en uno de los dos trámites que le faltan a la línea de AVE Madrid-León para cumplir con los parámetros que definen la alta velocidad europea; el segundo se concreta con la instalación de la segunda vía para cubrir el trayecto que discurre en vía única hasta la capital leonesa.

A lo largo del último año, las máquinas de Adif han realizado pruebas de diferente calado para tratar de validar la extensión del ERTMS, que permitirá a los convoyes comerciales elevar la velocidad máxima que despliegan ahora sobre los raíles entre el área de Puente Duero (provincia de Valladolid) y León. La expansión del sistema de gestión de tráfico comienza a presentarse como un mantra de la estructura ferroviaria; cuando el AVE llegó a la capital leonesa, en setiembre de 2015, se anunció que el procedimiento estaría en vigor en medio año. Este verano de tampoco va a estar listo.