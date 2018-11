La falta de la mitad de la plantilla médica colapsa el centro de Armunia

ana gaitero | león

Desbordadas. Así estaban ayer las consultas en el centro de salud de Armunia por la ausencia de la mitad de la plantilla médica. Según confirmó Sacyl, de los 12 profesionales que tiene este centro sanitario cuatro están de baja y dos más de permiso.

«Armunia está al lado de León, no estamos hablando de una zona rural», recalcó un paciente que trasladó su queja por la situación a este periódico. El centro de salud de Armunia tiene una amplia población a su cargo en un extenso territorio.

«Son 13.000 tarjetas, seis municipios y 29 consultorios locales», señaló Ángel Alcoba, secretario de Sanidad de UGT en León. «Tienen un territorio muy grande y los médicos emplean tiempo en ir y volver, no son omnipresentes», dijo tras defender el papel de los profesionales y su derecho a disfrutar de los permisos que les corresponden.

«La falta de médicos no es sólo un problema de Castilla y León, sino también de España. Pero no está tan agudizado el problema como lo estamos viendo en esta Comunidad y en particular en la provincia de León», añadió.

Para el sindicato, la falta de médicos que se presenta cada vez con más frecuencia en consultorios rurales y también en centros de salud urbanos —hace un año el centro de salud de Eras de Renueva se quedó una tarde tan solo con un médico de urgencias— «es el resultado de una mala gestión».

Alcoba hace hincapié en las «malas condiciones de trabajo y precariedad» que padecen los profesionales de la medicina en Castilla y León y en la provincia de León en particular. «Acaba de marcharse uno de los médicos de área de este centro de salud a su país porque no le interesaban las condiciones», apostilló.

Según la Junta, lo ocurrido ayer en el centro de salud de Armunia es «una situación puntual y coyuntural» al coincidir los permisos con las bajas por enfermedad. Pero tampoco saben cuándo estará solventado el problema. Fuentes de la Consejería de Sanidad reconocieron que «hay una falta de médicos que se está tratando de solventar».

Ángel Alcoba manifestó la escasa credibilidad que le merece el anuncio del consejero de hacer un grupo de trabajo para planificar la atención sanitaria en la comunidad a 15 años vista. «En primer lugar, planifican como mucho para las siguientes elecciones y en segundo lugar este consejero ya ha anunciado que no piensa volver» después de las elecciones autonómicas.

El sindicalista señaló que la población «debería presentar quejas por escrito» en lugar de quejarse a los profesionales que quedan en el centro y trabajan aún con más estrés laboral.