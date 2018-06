Faustino Sánchez Sanmartino, nuevo subdelegado del Gobierno en León

El sindicalista Faustino Sánchez Sanmartino, de no haber sorpresas de última hora, será el nuevo subdelegado del Gobierno en León tras el duro pulso que han mantenido durante los últimos días las direcciones del PSOE en León y en Castilla y León. Sánchez Sanmartino (60 años), médico de profesión y secretario de Sanidad en el sindicato UGT, fue en la lista del PSOE al Ayuntamiento de León como número 15 en las últimas elecciones municipales de 2015.

Ha sido toda una prueba de fuerza para que la nueva delegada del Gobierno, Virginia Barcones, cediese a que el cargo no fuese ocupado por una mujer. Eso ocurría ayer por la tarde, lo que abrió la lista que hasta entonces lideraban la exalcaldesa de Astorga Victorina Alonso y Isabel Fernández Marassa. A Sánchez Sanmartino también se sumaba ayer el nombre del abogado Salvador Vidal Varela, que fue miembro del comité provincial del PSOE en 2012. Pero el nombre no gustaba en la agrupación local de León, que habría propuesto como opción última a Faustino Sánchez Sanmartino: 60 años, médico, ugetista y también miembro del Comité Provincial. La pugna entre el PSOE de León, el de mayor afiliación en la Comunidad, y Valladolid se enrocaba ayer, a sólo unas horas de que Barcones anuncie hoy los nombres de los responsables de las subdelegaciones.

La pugna ha sido dura. No había acuerdo ayer por la tarde para la elección del nombre del nuevo subdelegado del Gobierno en León. La pugna entre las direcciones autonómica y provincial parecía que tenía como único consenso el género: sería mujer, seguro. Pero finalmente no fue así. Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, ha defendido a capa y espada que el cargo debería recaer en la exalcaldesa de Astorga, Victorina Alonso, mientras que Javier Alonso Cendón comenzó a promover la candidatura de su secretaria de Sanidad en la ejecutiva, Isabel Fernández Marassa. En mitad del juego, la agrupación local de León, liderada por José Antonio Diez, advirtió claramente de que no transigiría con Fernández Marassa, que fue una de las militantes más críticas con la dirección. Como mucho, los socialistas de la capital estaban dispuestos en un primer momento a asumir el nombramiento de Victorina Alonso, aunque nunca descartaron proponer un tercer nombre que rompiera el pulso. Se pusieron a buscar entre los militantes la persona que cumpla con el requisito, dentro de las obligaciones que impone la ley, de ser funcionario del subgrupo A1 para acceder a un cargo de este tipo.

Sí cuadraban con esta condición las dos candidatas postuladas. Victorina Alonso es médico y, junto con el apoyo de Luis Tudanca, contaba con la ventaja de haber apostado por Pedro Sánchez en los peores momentos. Durante la segunda campaña de primarias, la exalcaldesa le organizó uno de los primeros actos en Astorga y le acompañó en los actos provinciales como uno de las cabezas más visibles de las plataformas sanchistas. En caso de que Ferraz tuviera que mediar, la balanza se decantaría a su favor. Pero Javier Alfonso Cendón no estaba dispuesto a ceder. Su candidata firme era inicialmente Isabel Fernández Marassa. Licenciada en Medicina, dirige la Secretaría provincial de Sanidad y, antes, ocupó el mismo cargo orgánico en el equipo autonómico de Luis Tudanca. Fue alcaldesa de Villanueva del Campo, en Zamora, de 1987 a 1999, y procuradora de las Cortes de Castilla y León de 1991 a 2003.

Pero en ese rifirafe salían a última hora de ayer las nuevas opciones. El hecho de que el cargo no tuviese que recaer en una mujer, como en principio quería Barcones, dejó abierta una nueva posibilidad a Cendón: el abogado Salvador Vidal Varela, que fue junto a su padre miembro del comité provincial del PSOE en 2012. Pero el nombre no gustó en la agrupación local de León, que fue quien propueso como opción última a Faustino Sánchez Sanmartino