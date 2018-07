La federación de vecinos Aluches ve próximo el final de la empresa Feve

dl | león

La federación de asociaciones vecinales Aluches ve cercano el final de la empresa Feve en función de los síntomas de abandono que rodean a la compañía: la incertidumbre en la integración la suspensión de las obras en las oficinas y la eliminación de servicios, según alerta en un comunicado que remite su presidenta Ángeles González Espadas. «Hemos denunciado en diversas ocasiones que la finalidad de Renfe tras haberse fusionado con Feve es hacer desaparecer la línea, sin pensar en ningún momento en las necesidades de los ciudadanos», reflexiona la federación vecinal, que anuncia batalla por la pervivencia del servicio en León. Aluches comunica la eliminación de los servicios de la compañía ferroviaria durante tres días esta misma semana. «¿Por qué Renfe no confirma la desaparición de Feve? ¿Por qué no se hacen las inversiones necesarias?», pregunta González Espadas al hilo de las incidencias que abocan a prever un final próximo para el ferrocarril de vía estrecha que aún no ha completado la integración en León. «Todos los gobiernos prometen resolverlo pero cada día está peor, parece que a todo el mundo se le olvida lo que afecta realmente a León», añade la asociación Aluches, que promete no cejar en su empeño de seguir luchando por esta línea de ferrocarril, después de conocer de fuentes próximas a Renfe que cada vez que se suspende un tren que cada vez que se suspende un tren no hay informe sobre el incidente. Aluches acentúa la gravedad del problema por la cadena de incidencias que afecta a la empresa en León.