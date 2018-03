La Fele apuesta por inversores de Madrid en sectores emergentes de León

dl | redacción

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), Juan Pablo Lázaro, reivindicó ayer «la labor y el esfuerzo que llevan a cabo las federaciones de empresarios provinciales» y destacó que León es un «claro ejemplo de colectivo activo, que participa de forma intensa en la Ceoe». Así lo manifestó durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Leonesa de Empresarios, que se celebró en el Hotel Conde Luna, informó Ical.

Lázaro quiso ser participe de la jornada para mostrar apoyo a los empresarios y para establecer futuras líneas de colaboración entre ambas regiones, en términos de inversión y expansión empresarial. En este sentido, el presidente del Ceim explicó que las actividades de los colectivos provinciales son esenciales para el tejido empresarial nacional.

Menos centralidad

«Muchas veces las organizaciones madrileñas tienen tendencia a pensar que lo que no pasa en Madrid no ocurre y no es así. Es fundamental que haya vínculos y comunicación, porque la transferencia de conocimiento entre unos y otros es clave y cada uno aporta una parte esencial en este intercambio», manifestó.

Por su parte, el presidente de la Fele, Javier Cepedano, destacó y agradeció la presencia del invitado. «Lázaro es un empresario que nos puede aportar mucho con su trayectoria profesional y nos puede trasladar la tranquilidad que necesitamos en las provincias», apuntó. «Además, desde León estamos trabajando con sectores emergentes donde el mundo empresarial de Madrid podría crear riqueza con sus inversiones. Pretendemos establecer un intercambio de ideas, de opiniones, de compromisos y de un buen hacer», añadió el presidente de la patronal leonesa.

En cuanto a la situación económica de la Fele, Cepedano manifestó que se ha conseguido romper la tendencia de años anteriores y «hoy el crecimiento y la consolidación de la organización es una realidad; nos hemos estabilizado, hemos sido prudentes y ahora económicamente estamos en una muy buena situación».

En esta línea, la Fele encara el 2018 con un incremento de más de 200 asociados y la digitalización e innovación como retos de futuro.

Por último, el presidente de la Fele hizo un llamamiento a las empresas a «adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y global, donde la digitalización y las nuevas tecnologías nos obligan a adaptarnos para sobrevivir», declaró Javier Cepedano. La organización diseña a lo largo del año diferentes jornadas y cursos para que sus asociados estén al día en las nuevas tecnologías.