La Fele arenga a los políticos locales a luchar «de verdad» por el futuro de la provincia

Una clase política más exigente y con suficiente capacidad reivindicativa, tanto en el foro autonómico como en el nacional, como para que los principales proyectos que atenazan el desarrollo económico de la provincia se desbloqueen definitivamente y salgan adelante. Es la principal demanda de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), cuyo presidente, Javier Cepedano, lamentó ayer que buena parte del retraso que muestra la provincia en el proceso de recuperación económica se deba a los mismos lastres de épocas pasadas, y se centra en la falta de infraestructuras de comunicación y tecnológicas capaces de atraer o mantener proyectos empresariales.

La Fele hizo ayer repaso a la evolución económica del pasado ejercicio y a las previsiones de presente, insistiendo en que pese a ser positivos en general, «los datos no son buenos». Los síntomas de mejoría son positivos, pero «no son importantes»; y en todo caso evidencian que León queda relegada de nuevo en la recuperación tras diez años de recesión económica. Se trata de «un dinamismo a medias» en el que el PIB crece y crecerá por debajo de la media no sólo nacional, sino autonómica; y la mejora del empleo se debe a la pérdida de población activa y a la imparable huida de jóvenes «cuya formación pagamos, pero que buscan un futuro lejos, porque no lo encuentran en la provincia».

Datos alarmantes

Cepedano repasó las cifras de crecimiento económico y de evolución del empleo, la afiliación y la pérdida de población; para lamentar que la provincia no sea capaz de coger el carro de la recuperación con la fuerza no ya del país, sino de otras provincias de la Comunidad.

Un retraso que achacó sin ambages a la falta de capacidad reivindicativa de la clase política leonesa tanto ante la Junta de Castilla y León como ante el Gobierno central. «La reivindicación forma parte de los genes de la Fele, y la exigencia de que se dote a León de infraestructuras suficientes como para permitir atraer inversión y generar riqueza y empleo ha sido una constante durante años. No sólo infraestructuras de comunicación, sino también tecnológicas.

«Más de 200 municipios de la provincia tienen limitaciones en el acceso a la banda ancha de última generación, lo que afecta a más de 175.000 leoneses. Con esa traba es imposible pensar en que ninguna iniciativa empresarial se implante en el mundo rural».

Más reivindicativos

El presidente de la Fele insistió en que las reivindicaciones empresariales, que «representan las demandas de la sociedad», se trasladan a los políticos en las mesas de diálogo establecidas; aunque no renunció a endurecer el tono de las exigencias. Cepedano, sin embargo, matizó que «no se trata de aumentar las tiranteces ni de enfrentarse con nadie. Se trata de colaborar, aunque quizá el tono de las reivindicaciones tenga que ser más contundente». Por ejemplo con la oficina de Empleo de Castilla y León (Ecyl), que en este ejercicio ha retirado su apoyo económico al plan de emprendimiento puesto en marcha en los últimos años por la patronal, y que ha permitido que 90 ideas emprendedoras se conviertan en «proyectos viables».

De nuevo defendió Cepedano el papel de la Fele como agente social, señaló´que el año pasado se firmaron 12 convenios sectoriales con los sindicatos, con una subida salarial media del 1,3%; y que están sobre la mesa 7 nuevos convenios, que afectan a 15.000 trabajadores. «Hemos asegurado el futuro de esos trabajadores», insistió.