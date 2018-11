La Fele ve injustificada la huelga en el metal

La oferta de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) en la negociación colectiva del sector siderometalúrgico de la provincia no es la que cuentan los sindicatos. Así lo defendió hoy su secretario general, Álvaro Díez, quien compareció para hacer “un ejercicio de transparencia y veracidad” sobre la posición de la patronal. “La oferta de subida salarial no es el 1,8 por ciento que se ha dicho ni es cierto que no ponemos encima de la mesa la cláusula de revisión. Superamos en todo los parámetros del acuerdo nacional”, remarcó.

La propuesta de los 1.500 empresarios cuyas plantillas suman 11.900 trabajadores en toda la provincia, dijo, plantea una subida salarial anual -el convenio estaría vigente hasta 2020- de un dos por ciento fijo, con una cláusula de revisión que garantizaría el Índice de Precios al Consumo de cada año (IPC), más un 0,5 por ciento variable si el Producto Interior Bruto (PIB) es igual o superior al 2.8 por ciento anual.

Además, subrayó, se plantea un plus mensual de absentismo de un dos por ciento sobre el salario base, excluyéndose su percepción en las pagas extraordinarias, que se devengaría si el índice de absentismo de todos los trabajadores de la empresa en cada mes es igual o inferior al cinco por ciento”.

Para Díez, unas décimas separan la petición de los sindicatos de la oferta de la patronal, por lo que ve “injustificada” la convocatoria de paros prevista para cuatro jornadas de diciembre y otras cuatro de enero si no se logra un acuerdo en la reunión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) prevista para este miércoles.

La reducción de la jornada laboral, que en estos momentos se encuentra en 1.760 horas anuales, es otra de las cuestiones que aleja a los empresarios y a los representantes de los trabajadores, que critican que la provincia leonesa tiene en este sector la más alta de toda la Comunidad.