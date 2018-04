Ferraz exige a Tudanca que le explique el caso del falso título de Óscar Álvarez

m. romero / á. caballero | león

No lo sabían hasta ayer. Pero después de la llamada del secretario provincial de León, Javier Alfonso Cendón, la dirección federal del PSOE exigirá hoy al líder autonómico, Luis Tudanca, que le explique el caso del falso título de máster del procurador leonés Óscar Álvarez. Por ahora, «nada más», como concede el secretario de Organización federal, José Luis Ábalos, quien incide en que su «intención» es «pedir explicaciones» dado que con la información que cuenta no puede «prejuzgar». «Llamaré a Ana (Sánchez, secretaria de Organización autonómica) para que me cuente bien cómo es el tema», insistió el número tres del partido para confirmar que Ferraz quiere conocer de primera mano el asunto polémico, en vista de que le pueda explosionar en medio de la vorágine de Cristina Cifuentes.

Ábalos incidió en que apenas conoce el tema por «dos recortes de prensa». «Lo que entiendo que ha habido es una rectificación del título», apostilló el secretario de Organización federal, quien recalcó que se debe dilucidar «si el título es de verdad o no». «La experiencia me dice que si no hay grado ni licenciatura, no puede haber máster», aseveró el político socialista, después de reseñar que, en todo caso, «no se puede comparar con el caso de Cifuentes». «Por lo que conozco, no es que no hiciera el curso. Parece que ha rectificado el título», apuntó, sin entrar más allá en consideraciones sobre la maniobra del procurador autonómico leonés para cambiar su currículum. Sí que admitió el número tres del partido que «a quien le corresponde pronunciarse es a la dirección autonómica». «Tiene que tomar una decisión y, a partir de ahí, se decidiría si hay que adoptar medidas disciplinarias», explicó.

La entrada de Ferraz se da después de 10 días de silencio del secretario autonómico, Luis Tudanca. El líder socialista en la Comunidad no se ha pronunciado sobre el hecho de que Óscar Álvarez tuviera que retirar de su currículum la titulación en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política, toda vez que la Universidad Pontificia de Salamanca aclarara que sólo contaba con un diploma acreditativo de que asistió a clase, pero que no podía defender el título porque no tiene ni grado ni licenciatura. Además, no había impartido cursos allí, sino únicamente dos conferencias en 2012 y 2014.