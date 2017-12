La fiebre del consumo en Navidad tirará en León 6.000 toneladas de comida a la basura

A. G. Puente | redacción

La locura del consumo en Navidad con la fiebre de las compras, el exceso de comida en mercados, súper y grandes superficies y la gran actividad hostelera dispara la generación de residuos de todo tipo en la provincia. Según datos de Gersul, el consorcio encargado del tratamiento de la basura, el incremento de desechos en diciembre supera las 200 toneladas respecto al mes anterior (con casi 15.500 toneladas depositadas en los contenedores verdes y amarillos). El exceso de las fechas lleva a la adquisición de alimentos sin medida y a una superoferta en industrias, establecimientos y mercados que acaba con cerca de 6.000 toneladas de comida en la basura, suponen el 35% de los desperdicios que llegan hasta el CTR de San Román y llenan aproximadamente un tercio de una bolsa de residuos media en un hogar.

Desde la producción de alimentos hasta su venta en los distintos espacios de comercialización, miles de kilos de comida ya terminan en la basura. El ciclo de desperdicio continúa cuando llega a hogares y establecimientos de hostelería, un fenómeno que se dispara en estas fiestas con un consumo desmedido y muchos alimentos descartados que acaban en el contenedor verde.

Las áreas industriales y zonas donde se concentran las industrias agroalimentarias encabezan este ránking. Allí arrojan a la basura lotes enteros de productos caducados, mercancías llegadas directamente del campo (agricultura y ganadería) que no pueden entrar en la cadena de producción por no cumplir estándares y aquellos alimentos ya elaborados que no encajan en el mercado por una u otra circunstancia.

Supermercados, grandes superficies, tiendas de barrio y mercados ocupan el segundo lugar. En sus entornos los enormes contenedores con comida llaman la atención. La caducidad o la falta de interés en productos descartan su presencia ya en los lineales y acaban también en la basura.

Bares, restaurantes y hogares cierran la cadena de residuos alimentarios, especialmente en fechas como la Navidad cuando miles de kilos de comida llenan las bolsas de desechos. El desenfreno en el consumo, la falta de racionalidad a la hora de hacer acopio de comida o simplemente el exceso en los menús navideños explican esta circunstancia.

Un despilfarro que contrasta con las colas de los sin techo y leoneses en situación de pobreza que llenan estos días los comedores sociales, donde la Asociación Leonesa de Caridad y el Hogar de San Vicente de Paul elaboran menús especiales para las fiestas. Estadísticas de Cáritas cifran en un 20% el porcentaje de familias leonesas al borde de la exclusión.

A lo largo del año, la comida desperdiciada en la basura de los leoneses roza las 69.000 toneladas del total de residuos que llenaron los contenedores verdes y amarillos, en 2016, de acuerdo a los datos de Gersul, fueron cerca de 196.670 toneladas.

El fenómeno del desperdicio de alimentos aún es más evidente en verano, cuando las altas temperaturas descartan una mayor cantidad de alimentos en los hogares por la rápida caducidad de frutas y verduras y la facilidad para estropearse de comidas elaboradas.