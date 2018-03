Filosofía exige en bloque mejoras que frenen el total abandono del centro

La Facultad de Filosofía y Letras fue la primera que se construyó en el Campus de Vegazana en 1979. Casi 40 años después, la facultad en bloque, con los alumnos y el decanato a la cabeza, con el apoyo de la gran parte del profesorado y el PAS, han iniciado una campaña para que se realice una reforma de todo el edificio cuya situación actual es «una vergüenza», como explica el decano, Juan Mata. Para exigir al rectorado que lleve a cabo estas actuaciones «que afectan tanto a la investigación como a la docencia», medio centenar de alumnos iniciaron ayer un encierro que se mantendrá, previsiblemente, hasta el miércoles, cuando los alumnos vuelvan a reunirse con el rector, Juan Francisco García Marín.

Ventanas antiguas que no garantizan la impermeabilización de las aulas, techos y paredes desconchadas por la humedad, un patio destartalado que nada más pisar las losas se sueltan, la fachada que ya ha sufrido varios desprendimientos —como el ocurrido en junio de 2015 como consecuencia de que ya no tienen argamasa que los adhiera— o el mal estado del lucernario, cuya estructura de hierro está oxidada, son algunas de las demandas más «urgentes» en materia estructural, según el decano y los propios alumnos, que denuncian que en los días de frío tienen que estar con chaqueta y bufanda durante las clases y en verano se mueren de calor, porque las ventanas no cumplen su función, como explica el portavoz de los estudiantes, Pedro Gómez.

«Nos duele tener que manifestar estas quejas, porque se puede crear una mala imagen del centro, que nada tiene que ver con la realidad, porque la calidad docente es muy buena, tenemos cuatro académicos como profesores, es uno de los centros más activos del campus y estamos a la vanguardia en estudios académicos», defiende Juan Mata. Son los docentes los que cubren el «obsoleto» estado de muchas instalaciones y materiales, como el hecho de que el Laboratorio de Fonética sea aún de casetes o que el propio centro haya tenido que adquirir por su cuenta una decena de ordenadores para suplir esta carencia.

Los alumnos ya se han reunido con el rector, Juan Francisco García Marín, al que exigieron un compromiso firmado de que se realizarán mejoras en el centro y un calendario de fechas. Aseguran también desde el decanato que el propio vicerrector de Infraestructuras, Adolfo Rodríguez de Soto, ya conocía el estado de la facultad, tras una visita que realizó en julio de 2016. «Pero seguimos esperando, nos parece bien que se invierta en otras facultades, pero no se puede seguir marginando a las Humanidades y a Filosofía y Letras», incide el decano.

Actividades culturales, con talleres o exposiciones forman parte de la protesta que están llevando a cabo la Facultad de Filosofía y Letras para exigir mejoras.

El Laboratorio de Fonética aún es de casetes. MARCIANO PÉREZ