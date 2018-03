Los fiscales denuncian trabas tecnológicas y amenazan con ir a la huelga el 22 de mayo

miguel ángel zamora | león

Los 23 integrantes de la plantilla del Ministerio Fiscal en la provincia de León amenazan con secundar una huelga nacional el próximo día 22 de mayo, en protesta por las condiciones tecnológicas en las que tienen que realizar su trabajo que, según Mónica Alonso, delegada de Cooperación Internacional, se ha convertido «papel cero, eficacia cero».

«Lo único que se hace son entregas masivas y envíos masivos», asegura Alonso. «Los fiscales no tenemos el control de los papeles que entran. Se remite a lo loco. No sabemos qué papel hay que despachar. Está pensado en la relación entre un juzgado, y un despacho de abogados. Los que han diseñado han demostrado desconocer totalmente cómo funcionamos las Fiscalías. Y lo que es peor: No nos han preguntado».

Por todo ello, se ha abierto un calendario de movilizaciones, que concluirá el 22 de mayo con una jornada de huelga.

«Nosotros lo que queremos es que paren ‘Justicia Digital’, que rectifiquen aquella organización que se ha hecho mal para hacerla bien. Y que nos escuchen. Está claro que las nuevas tecnologías tienen que estar para hacerte más eficaz. Y si no lo consiguen, no valen. Como ejemplo, un fiscal para poner un visto de un sobreseimiento provisional de algo que no es delito, de un atestado que tiene tres hojas, antes le llevaba cinco minutos. Ahora tienes que entrar en una aplicación que es el visor Horus, para ver el documento. Después tienes que ir a la aplicación Fortuny, para hacer un documento –o que te lo haga el funcionario- de ‘visto’. A continuación tienes que ir a otra aplicación que es el portal del firmante. Y tienes que firmar. Y hay otra aplicación donde tú tienes que chequear que ya lo has hecho. Lo que antes llevaba cinco minutos ahora se han convertido en veinte minutos», aseguró la fiscal.

COLAPSO

«Se va a producir un colapso total o vamos a reventar. Porque los fiscales somos tan responsables que cargamos con todo. Trabajamos once horas o las que haga falta para sacar el papel. Porque somos personas y nos están tratando como objetos», criticó.

«A los fiscales nos han quitado los ordenadores fijos y nos han dado una surface para que la paseemos con toda la información que lleva de un sitio a otro. Es una mezcla entre tableta y ordenador pequeño portátil que te permite trabajar en casa. Eso sí, tú te pagas tu wifi. Si la tienes puedes trabajar, si no, no es posible. Nos han quitado los ordenadores fijos y nos obligan a trabajar con ese aparato, con toda la documentación que contenga, paseándola de un sitio a otro. Por cierto, los jueces mantienen en León, los ordenadores fijos y disponen de surface, lo mismo que los letrados de la Administración de Justicia. Sólo nos lo han quitado a los fiscales. Yo ya estoy cansada de mirar en pantalla una cosa que da vueltas y vueltas durante minutos interminables, con una leyenda que pone ‘Espere’. Todo ese tiempo en cada una de las aplicaciones».