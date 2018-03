La Fiscalía recurre la prescripción del caso Llamas por los créditos de la Caja y las defensas preparan la impugnación

La Fiscalía Provincial de León, que inició en 2013 el procedimiento por los créditos concedidos por Caja España a Santos Llamas a instancias de la Fiscalía autonómica tras la denuncia presentada por Izquierda Unida, presentó ayer por la mañana recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 5 (por el juez titular del Número 1). Un auto en el que se considera extinguida la presunta responsabilidad penal de 14 ex consejeros de la antigua caja con sede en León al haber prescrito el delito; por lo que se decidió el sobreseimiento de la causa.

La Fiscalía ha decidido recurrir directamente a la Audiencia Provincial, y no presentar un recurso de reforma ante el juzgado, que también cabía, con la «única intención» de que el procedicimiento «se resuelva a la mayor brevedad posible». Los argumentos de la fiscal siguen la línea de los mantenidos hasta ahora en respuesta a los recursos presentados anteriormente solicitando el archivo por la prescripción del delito. Argumentos que en enero del año pasado ya rechazó la Audiencia Provincial.

Impugnación

Las defensas de los miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España en enero de 2009 no habían recibido ayer notificación del recurso de la Fiscalía, pero ya adelantaron que preparan la impugnación, como también del recurso presentado por Izquierda Unida, la acusación popular que inició el caso y que ha decidido seguir con el proceso.

Y recuerdan también que durante la toma de declaraciones que tuvo lugar los días 19 y 20 de febrero pasados se citó específicamente que los hechos sobre los que se interrogaba a los investigados se referían al consejo de administración celebrado el 8 de enero de 2009, y no a otras decisiones. Algo que, mantienen, no fue rebatido ni por las acusaciones populares ni por la Fiscalía. Por lo que entienden que no tiene sentido ahora pedir explicaciones de decisiones posteriores, en las que además algunos de los investigados no tomaron parte. Porque el Consejo de Administración cambió en 2010, cuando Caja España se fusionó con Caja Duero; y a partir de la creación de Banco Ceiss las decisiones las tomó el equipo directivo de la entidad.

En lo que coinciden las partes es en la necesidad de que la decisión que se tome sea cuanto antes, para no alargar más un proceso que ya lleva prácticamente cinco años en el juzgado.

Además, la declaración de causa compleja del caso, que ha prolongado la fase de instrucción, concluye el próximo mes de junio.

Ahora será la Audiencia Provincial la que tenga que pronunciarse de nuevo sobre la prescripción o no del presunto delito de administración desleal por el que se investiga a los ex consejeros (excepto a Fernando Martínez Maíllo, por su condición de aforado). Y decidir si mantiene sus conclusiones de enero del año pasado, o si respalda la tesis del juez de archivar las actuaciones al haber prescrito el presunto delito societario.