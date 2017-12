Fomento estudia desplegar triple hilo para que las mercancías circulen por la Variante de Pajares

l. urdiales | león

La Variante ferroviaria entre León y Asturias sólo tiene desplegadas vías en ancho ibérico; el Ministerio de Fomento no se plantea otra opción desde la pasada primavera que utilizar ancho internacional para el avance de los trenes a través de los túneles. A esta realidad se le suma ahora una posibilidad intermedia: el tercer hilo. La solución técnica que se ha dispuesto para el tramo que conecta la capital leonesa y La Robla,. el tráfico mixto, la combinación de material rodante en 1.435 milímetros y en 1.668 milímetros, que permitirá el tránsito combinado de viajeros y mercancías; de alta velocidad y máquinas de tiro mercante. La tercera vía para la Variante es un tercer carril, y que estudian técnicos ferroviarios por encargo del Administrador de Infraestructuras. La alternativa de este sistema técnico resulta más compleja, pero no alborota las reticencias políticas en el Principado de Asturias, determinantes hasta la fecha para resolver criterios sobre el ancho ferroviario más apropiado y eficiente por el que debe transitar el tren que estrene las galerías bajo la cordillera. Foro Asturias, por ejemplo, mullidor del acuerdo presupuestarios que empujó a Fomento a planificar la Variante en ancho estándar, se muestra concesivo con esa contingencia, que ahora valoraría Adif tras el informe preceptivo de los técnicos. El propio secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, pone voz a esta cesión de postura. En una entrevista concedida al periódico El Comercio, Cascos remarca que el objetivo de su formación es que en esta legislatura llegue el Ave a Lena. Y enfatiza sobre el despliegue de la vía a través de los túneles en triple hilo: «No juzgamos si eso es bueno o malo; no entramos en las decisiones técnicas. En Foro somos responsables del cumplimiento de un objetivo político, que en esta legislatura es la llegada de la alta velocidad a Pola de Lena».

Pero también recuerda la permeabilidad del Ministerio de Fomento a la hora de elegir una solución sobre el ancho que se debe elegir para la circulación por los túneles: «Quiero recordar que en su primera visita, el 8 de diciembre de 2016, el señor De la Serna anunció una primera propuesta. Conocimos otra el 1 de abril y el triple hilo que ahora se sugiere sería la tercera en un año. En todo este tiempo el único que no ha variado es Foro, que tiene un acuerdo de investidura con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy», mantiene Cascos sobre este giro de previsiones que podría cambiar el paso de los tiempos fijados en última instancia para que el AVE transite entre León y Asturias y que los túneles admitan el paso de la circulación de mercancías. El líder de Foro y ex ministro de Fomento recuerda en el repaso de acontecimiento en torno a la Variante que aún no se ha colocado ninguna vía de ancho internacional, ni de doble ni de triple hilo. «A Foro nos preocupa el qué, pero también el cuando», matiza.

Adif explica su aportación al desarrollo de la comunicación ferroviaria, sobre la aplicación de la vía de tres carriles, que no se había desarrollado en ninguna parte del mundo, y que hace compatible la circulación de trenes de viajeros y de mercancías , con grandes prestaciones, a velocidades superiores de 200 kilómetros por hora en los do anchos admitidos. En la otra solución planificada para la Variante, en ancho internacional, la velocidad en el interior de los túneles podría alcanzar los 250 kilómetros por hora. Los tramos de vía en triple hilo que están en servicio se localizan entre Barcelona y la frontera con Francia. Para dotar esta solución se necesitan traviesas polivalentes, que añadirían complejidad al tendido lanzado ya por el túnel.