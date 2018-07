Fomento estudia subir el peaje, ampliarlo o compensar a Aucalsa por obras en la AP-66

álvaro caballero | león

El peaje de la autopista del Luna (AP-66) no se eliminará. Lejos de suprimir el paso por las cabinas de pago, que gravan con 13,45 euros a los vehículos ligeros que completan el trayecto desde León hasta Campomanes, el Ministerio de Fomento tiene otros planes para la infraestructura. No habrá rescate, pero sí un plan para la adecuación de los túneles a la normativa europea que la empresa concesionaria, Aucalsa, no asumirá como inversión propia. Como consecuencia, el horizonte abierto hace que el Gobierno estudie elevar la tarifa para los usuarios, ampliar el plazo de finalización de la concesión, fijada ahora para el 17 de octubre de 2050, o buscar fórmulas compensatorias, vía tributaria o directa, que garanticen que no se produce una merma en la cuenta de resultados de la empresa privada. «El ministerio está haciendo un plan de túneles. Cuando lo tenga, opinaremos sobre ellos, mientras tanto, estamos expectantes», trasladaron ayer desde la empresa que se encarga de la explotación.

La intervención en los túneles, que es obligatorio que se ejecute antes del 31 de diciembre de 2019, presenta una factura de 79,4 millones de euros, de acuerdo al proyecto revisado desde el departamento ministerial, como adelantó el diario asturiano El Comercio. Aucalsa ya se ha aprestado a avisar de que la intervención no entra en el contrato firmado en 1975 y que cualquier modificación que altere el «equilibrio económico-financiero» deberá llevar aparejados los «mecanismos compensatorios correspondientes para que la sociedad pueda llevarlas a cabo» la intervención.

La advertencia de que no asumirán el coste de la renovación se arrastra desde que hace dos años el Ministerio de Fomento emplazó a la concesionaria a que elaborara el plan de adecuación de los siete pasos inferiores. La orden busca poner en vigor el Real Decreto 635/2006 que adaptó a la normativa nacional la directiva comunitaria dictada en 2004, después de que se acumularan una serie de accidentes en túneles en Europa, el más funesto de los cuales, en el paso del Montblanc, entre Francia e Italia, acabó con la vida de 39 personas.

La necesidad de dar respuesta a la falta de seguridad detectada en estas infraestructuras fundamenta las condiciones exigidas. La normativa marca cómo, a partir del tráfico que soportan y la longitud, deben contar con ventiladores de la potencia necesaria para evacuar el humo que se produzca en su interior, contar con las cámaras de videovigilancia oportunas, ejecutar un tipo de firme diferente y disponer galerías de evacuación de unas dimensiones adecuadas para garantizar la salida de las personas que pudieran quedar atrapadas en el interior. Los «requisitos mínimos» de la directiva comunitaria toman su dimensión en los siete túneles que tiene la autopista, cada uno de ellos con dos tubos, que suman en total 16,9 kilómetros de recorrido y entre los que destacan los 4,1 kilómetros del hito del Negrón.

Ninguno de los siete pasos, tres de ellos en León y otros cuatro en Asturias, se librará de la reforma, de acuerdo al plan avanzado por el Ministerio de Fomento. El proyecto estatal enmienda el estudio que había bosquejado Aucalsa con un coste de apenas 46,95 millones de euros. La cifra queda al final en 79,4 millones de euros, pero presenta el interrogante por el momento de cómo se afrontarán. En ningún caso aparece como alternativa que sea la concesionaria quien por su cuenta y riesgo acometa la inversión. El coste caerá del lado público, aunque el ente ministerial no haya desvelado por el momento cómo lo afrontará, ni las concesiones que recibirá Aucalsa para que continúe con su negocio en la autopista que comunica los dos lados del puerto.