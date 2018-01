Fomento rescata la León-La Robla de diez años de olvido

l. urdiales | redacción

El tramo ferroviario León-La Robla regresa al papel oficial tras más de una década al margen del avance de la estructura de la Alta Velocidad entre la capital leonesa y Asturias. Se consumió una década desde el último movimiento en torno a este trecho; desde que el primer gobierno de Zapatero se iniciaron los trámites para redactar el estudios de proyecto. El avance no pasó de ahí. Con José Blanco de ministro de Fomento hubo un anuncio de estudio informativo que no se concretó; y con la ministra Pastor se adjudicó una redacción sobre la estructura que no llegó a ver la luz. Esa es la cadencia de la última década. Hasta que, ahora, Fomento cumplió con fidelidad las últimas previsiones avanzadas sobre este trecho y publicó ayer en el BOE la licitación para intervenir sobre estos veinte kilómetros de vía. El presupuesto base de licitación del proyecto se fija en 17,6 millones de euros y ofrece un plazo de ejecución de 12 meses. Ese paréntesis acerca la coincidencia de que le renovación del tramos entre León y La Robla esté disponible al mismo tiempo que se perfila la apertura de la Variante de Pajares, que significará el paso de trenes de alta velocidad a través de las galerías que surcan el interior de la cordillera. La licitación de la obra afina al máximo los plazos de los que depende ahora la expansión del AVE al norte de León: marzo es el límite de presentación de solicitudes para ejecutar la reforma; la apertura de ofertas se fija para el 12 de abril. Y la ejecución de la obra prevista hasta la conexión con la plataforma de los túneles se extenderá por espacio de un año. Al final de ese proceso espera la fecha anunciada por el ministro de Fomento para que se inicie el periodo de circulación en pruebas de los trenes por el interior de los túneles de cara a la apertura de la segunda galería. Iñigo de la Serna fijó para el verano de 2020 el estreno oficial de los tránsitos de los trenes AVE entre León y el Principado.

Eso será posible sólo después de implantar el tercer carril, lo que va a permitir dar continuidad a las vías de alta velocidad en ancho internacional que en la actualidad finalizan en León. Esos 20,2 kilómetros del tramo León-La Robla, entre los términos municipales de San Andrés del Rabanedo, Sariegos y Cuadros, dispondrán de vías en ancho internacional y mixto, con un sistema idéntico al que se prevé para dotar al interior de la Variante de Pajares.

La licitación publicada ayer por Fomento implica desarrollar entre León y La Robla la sustitución de la actual doble vía de ancho convencional por vía de tres hilos, con traviesa de hormigón para ancho mixto y carril del tipo habitual para ancho internacional.

En esa misma actuación, está prevista la supresión de los cuatro pasos a nivel existentes en el tramo mediante la ejecución de un camino de enlace entre los pasos a nivel situados en San Andrés, así como la ejecución de dos pasos superiores en el término municipal de Cuadros.

Se deberá de acometer también la sustitución de los aparatos de vía de la estación de Santibáñez, sustitución e instalación de nuevos aparatos de vía al inicio del tramo y al final del tramo en el enlace con la Variante de Pajares y la ampliación de la obra de drenaje transversal del Arroyo de Riosequino.

El trazado de la línea de alta velocidad ferroviaria entre La Robla) y Pola de Lena incluye el paso bajo la cordillera, con los dos túneles de unos 25 kilómetros de longitud que cruzan en paralelo y que absorben ya una inversión de 3.590 millones tras sufrir varias modificaciones en cuento a la dotación técnica en los últimos años.

El tercer hilo garantiza la progresión del tren en base a las soluciones técnicas previstas para dar paso a la alta velocidad a través del mega proyecto de la variante, que quedaría inservible si no se anticipa la actuación ahora licitada para dar paso al tren de alta velocidad al norte de la capital leonesa.