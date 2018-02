Foro Asturias urge al Gobierno un proyecto para desdoblar ya la vía del AVE a León

L. urdiales | león

«El trayecto AVE Madrid-León en 1 hora y 45 minutos, o uno Madrid-Oviedo en 2 horas y 56 minutos no se puede considerar alta velocidad». Con esa contundencia definió Francisco Álvarez-Cascos la prestación de la línea ferroviaria que atraviesa el corredor norte noroeste y por la que Foro Asturias solicita a Fomento un proyecto urgente de acondicionamiento para el trazado. En una intervención ante los medios de comunicación en la capital leonesa, junto al diputado de Foro en Madrid Isidro Martínez Oblanca, el secretario general de esta formación política lamentó el retroceso del corredor por el que transcurre la alta velocidad entre Madrid y Asturias, entre Madrid y León, «la más lenta de España», dijo, con especial énfasis en las carencias del tramo entre la capital leonesa y Valladolid. «Es que en 2004 este corredor era la línea de AVE más avanzada, estaba en obra cuando las del Levante no contaban aún ni con proyecto; hasta que en 2011 construyeron el fondo de saco en la estación de León, que al final fue la cancelación de la alta velocidad hacia Asturias; lo corregimos con un pacto por las infraestructuras con el Gobierno del PP, con la inclusión del ancho internacional por la variante de Pajares y la adaptación del tramo León-La Robla; pero no es suficiente porque no está completamente acondicionado el tramo entre León y Valladolid», aclaró el ex ministro de Fomento sobre la ambición de Foro en torno a las condiciones que espera para el AVE que transite entre León y el Principado.

De ahí la proposición no de ley presentada por el diputado Martínez Oblanca en el Congreso, para urgir al Gobierno a que redacte con «urgencia» el proyecto de acondicionamiento del trazado «que permitan a toda la línea Madrid-Asturias a cumplir con las especificaciones europeas de las líneas de alta velocidad».

«En Foro somos políticos, no tenemos técnicos ferroviarios; fijamos objetivos. Lo que pedimos es que los técnicos de Adif resuelvan en este trayecto las misas medidas que pusieron en marcha para garantizar la alta velocidad con otros puntos del país; nos referimos al sistema de control ERTMS, que lleva tiempo en proyecto, y el desdoblamiento de las vías, para que esa vía única deje de ser una excepción entre la alta velocidad en España». La apuesta de Foro para el trecho de vía entre León y Valladolid bebe de las fuentes técnicas que las directivas europeas sobre la alta velocidad ferroviaria, que indica que los nuevos trazados deben asumir velocidades de más de 250 kilómetros por hora y las zonas acondicionadas se deben ajustar a circulación en torno a los 200 kilómetros por hora. «No son esas velocidades las que se pueden abordar en la línea a León», apreció Oblanca. Álvarez-Cascos cuestionó que se hayan invertido más de cinco mil millones en las variantes de Guadarrama y Pajares para que en los tramos llanos no se desarrollen las condiciones ferroviarias propias de la alta velocidad. «Por eso Foro exige el proyecto urgente para acondicionar la línea a la alta velocidad». «No es una reclamación localista», aprecia Cascos.