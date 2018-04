Foro lleva al Congreso la urgencia de rehabilitación de la León-Benavente

l. urdiales | león

El diputado nacional de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, reclama la «reparación urgente» de la autovía A-66 entre León y Benavente ante «el pésimo estado de la calzada».

Martínez Oblanca da cuenta de la presentación de una proposición no de ley para instar al Gobierno a que acometa una obras «que devuelvan a la calzada de esta vía de comunicación las condiciones de seguridad mínimas exigibles a una autovía».

El parlamentario de Foro recuerda que esta vía de lata capacidad es «el eje radial de comunicación de Asturias y León con la capital de España y presenta un pésimo estado y sus condiciones empeoran cada año por falta de conservación».

Foto Asturias amplía su crítica con «las inaceptables condiciones de peligrosidad» que presenta este tramo de cincuenta kilómetros de autovía, «por no atender el mantenimiento de la autovía y no eliminar los baches, badenes, desperfectos y grietas del firme». «En vez de limitar la velocidad en una autovía llana y recta entre León y Benavente, lo que necesita la A-66 es una reparación urgente del pésimo estado de la calzada», sugiere Martínez Oblanca. Foro Asturias incluye en el texto de la proposición no de ley que ha registrado para su debate en el Congreso de los Diputados un relato somero sobre el declive que ha experimentado la autovía. «Quince años después de su apertura y como consecuencia de la falta de inversiones de conservación para su mantenimiento y de la densidad de tráfico pesado soporta, el firme de los carriles derechos de las dos calzadas presentan numerosos baches, badenes y grietas que convierten la A-66 en una vía peligrosa, por lo que la propia Dirección General de Tráfico, en lugar de repararla, ha decidido limitar la velocidad a 100 kilómetros por hora lo que se une a la señalización informativa y advertencias sobre el peligro de la carretera. Además, los vehículos que utilizan frecuentemente la A-66 tienen que ser sometidos a reparaciones para el alineamiento de suspensión y los neumáticos», expone Foro.

El regreso del estado de la A-66 al Congreso de los Diputados para abordar la urgencia de su reforma se acompaña de otras mociones en el parlamento autonómico, donde varios grupos pedirán a la Junta que presione al Gobierno para reformar la autovía.