Foro vuelve a dejar en evidencia a los diputados leoneses y exige al Gobierno la reparación "urgente" de la A-66 de León a Benavente

El diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha reclamado hoy la "reparación urgente" de la autovía A-66 entre León y Benavente ante "el pésimo estado de la calzada". En un comunicado, Martínez Oblanca ha informado de la presentación de una proposición no de ley para instar al Gobierno a que acometa una obras "que devuelvan a la calzada de esta vía de comunicación las condiciones de seguridad mínimas exigibles a una autovía". El parlamentario de Foro ha remarcado que "el eje radial de comunicación de Asturias y León con la capital de España está en pésimo estado" y sus condiciones "empeoran cada año por falta de conservación".

A su juicio, "son inaceptables las condiciones de peligrosidad por no atender el mantenimiento de la autovía y no eliminar los baches, badenes, desperfectos y grietas del firme". "En vez de limitar la velocidad en una autovía llana y recta entre León y Benavente, lo que necesita la A-66 es una reparación urgente del pésimo estado de la calzada", ha reclamado Martínez Oblanca.