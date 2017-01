Fracasa un alunizaje nocturno contra Espacio León

Los sistemas de seguridad de Espacio León impidieron la pasada madrugada que un grupo de aluniceros consiguieran su objetivo de llevarse un cajero automático de Bankia instalado en el centro comercial leonés, que por fortuna solamente tuvo que lamentar algunos desperfectos de tipo material después del ataque.

Los hechos se produjeron en torno a las dos de la madrugada. Un grupo de personas que por el momento no ha podido ser identificadas estrelló su vehículo contra una de las puertas laterales de la instalación, aprovechando que se encontraba cerrada a esas horas, para tratar de llevarse el cajero automático, que también por efecto de sus sistemas de seguridad, no perdió cantidad económica alguna, con lo que los atracadores, al comprobar que no tenían posibilidad de alcanzar sus objetivos se dieron a la fuga sin conseguir beneficio alguno.



Fuentes de Espacio León aseguraron que el centro comercial sigue funcionando con toda normalidad y que mañana se procederá a la reparación definitiva de los desperfectos ocasionados con motivo del suceso.