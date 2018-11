El fracaso del bilingüismo aumenta la desigualdad entre los estudiantes

DL | León

Comisiones Obreras cargó ayer contra las secciones bilingües en la Comunidad por formar «generaciones indocumentadas» y «precarizar» el conocimiento del propio idioma. El sindicato calificó el programa de «delirio pedagógico» al sacrificar el descubrimiento, las áreas de conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento y el debate en aras de conseguir una mejora de la competencia en inglés.

La secretaria autonómica de la Federación de Enseñanza de CC OO, Elena Calderón, recordó en declaraciones recogidas por Ical que el fracaso del bilingüismo en las aulas queda demostrado en que muchas familias, docentes y centros educativos han buscado el método ordinario y natural en español. También criticó que el modelo implantado en la región desde hace diez años aumenta la segregación, la desigualdad y el fracaso escolar. «Segrega según competencias académicas y entornos socioeconómicos, generando mayores desigualdades», aseveró. En ese sentido, citó los agrupamientos por niveles —entre estudiantes buenos y malos— que afectan «muy negativamente» a los grupos más desfavorecidos. «Un sistema educativo público de calidad debe proporcionar los medios y recursos para una educación inclusiva, que permita el ascenso social, del que se beneficiaría toda la ciudadanía», subrayó.

Calderón consideró que su oposición al modelo «mal llamado» bilingüe no significa que CC OO esté en contra del aprendizaje del inglés u otra lengua extranjera pero precisó que hay «otras vías». La responsable sindical abogó por implementar un proyecto lingüístico de centro y un plan de internacionalización en todos los centros, no solo en los de las ciudades, y para todos los alumnos, no solo para los de bilingüismo; diseñar una guía de orientaciones pedagógicas para toda la comunidad educativa; incrementar las horas lectivas en la lengua del segundo idioma en todos los cursos y programar talleres de ocio que promuevan el plurilingüismo.

El sindicato también demandó un aumento de los recursos humanos, contar con lectores nativos o auxiliares de conversación y programas internacionales de movilidad e intercambio de profesorado y puso el acento en la «guerra» y las «desigualdades» entre los docentes bilingües y no bilingües.