La fractura leonesa de la prisión permanente revisable

La iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable seguirá su curso en el Congreso de los Diputados tras rechazarse la semana pasada en el Pleno las enmiendas de totalidad del PP y de Ciudadanos que pretendían mantener esta máxima pena que instauró el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, cuando tenía mayoría absoluta.

El debate, que resultó muy bronco, y que motivó incluso que algunos diputados se disculpasen por el tono utilizado en el mismo, ha dado pie a que la Edición Digital de Diario de León solicitara la opinión al respecto de los representantes políticos de la provincia en distintas instituciones.

"El estudio del derecho comparado demuestra que no se ha cometido ninguna barbaridad al legislar". Luis Aznar, senador del PP

El senador del PP por León, Luis Aznar, es categórico al referirse a la prisión permanente revisable. "En el PP somos partidarios del mantenimiento de esta figura y a nivel personal también". Aznar matiza que "a lo mejor no es el momento de ampliar los casos, pero en el futuro se debe estudiar esta posibilidad".

El político leonés considera que "el estudio del derecho comparado demuestra que no se ha cometido ninguna barbaridad al legislar sobre la prisión permanente revisable y querer mantenerlo".

Aznar entiende que la situación que se está viviendo durante estos días "sólo responde al intento de la oposición de desgastar al Gobierno y en esa posición se encuentran el PSOE, Podemos y Cs, que un día dice una cosa y al siguiente otra". En resumen, Aznar cree que "se trata de una cuestión jurídica fuera de cualquier debate sensato".

"Mi opinión es la expresada por mi partido en el Plano del Congreso". Graciliano Palomo, senador del PSOE

El senador socialista Graciliano Palomo fue muy escueto a la vez que claro a la hora de manifestarse sobre esta cuestión tan controvertida en las últimas fechas. "Mi opinión es la expresada por mi partido en el Pleno del Congreso en el que se abordaron las enmiendas de totalidad del PP y de Ciudadanos que pretendían mantener esta máxima pena".

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, cargó con dureza contra el PP y Ciudadanos por "utilizar el dolor de las víctimas" con un "cálculo absolutamente electoral".

"La postura de mi partido respecto a esta cuestión siempre ha sido la misma y se ha mantenido firme". Alfonso Jesús Rodríguez Hevia, senador del PP

Alfonso Jesús Rodríguez Hevia es senador del PP. Admite que es una lástima haber llegado a esta situación en lo relativo a la prisión permanente revisable. Recuerda que "la postura de mi partido respecto a esta cuestión siempre ha sido la misma y se ha mantenido firme".

En su opinión esta figura se ha implantado para delitos muy graves y esa es la clave.

"Es una medida perfectamente constitucional y equitativa". Eduardo Fernández, diputado del PP

Eduardo Fernández, diputado del PP, es el único de los leoneses que queda de aquellos que votaron la prisión permanente revisable por primera vez, antes de esta consulta. Asegura que su voto a la inclusión de la pena en el Código Penal ha sido favorable y argumenta que se trata de un asunto que ya está legislado desde 2015 y que "lo que se pretende es derogar su introducción de hace tres años". A Fernández no le parece que éste sea el mejor momento para el actual debate, "pero eso tampoco lo ha decidido el PP, sino todo el arco parlamentario". El diputado leonés del PP afirma que la prisión permanente revisable es una medida "perfectamente constitucional y equitativa", al tiempo que recuerda su existencia "y buen funcionamiento" en otros países como Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña "donde no se albergan sombras sobre su democracia". Además, tiene claro que "los últimos acontecimientos demuestran la necesidad de la medida". Para Fernández, la sesión en el Congreso del pasado jueves, cuando se debatió las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Ciudadanos a la proposición de ley del PNV en la que propuso derogar la prisión permanente revisable,que contó con la presencia de los padres de Mario Luz, Diana Quer o la madre de los niños Ruth y José, asesinados a manos de su padre, José Bretón "fue la más incómoda en lo personal, fue tremendo, y mira que he vivido cosas", asegura.

"No entendemos el motivo de un debate sobre la cadena perpetua". Ana Marcello, Diputada de Podemod

"La criminalidad se ha reducido en los últimos treinta años, por eso no endentemos el motivo de este debate", asegura Ana Marcello, diputada de Podemos por León. Argumenta además que "es sabido que el aumento de las penas no reduce los delitos, es algo demostrado" y entiende que "la causa que mueve este debate es, simplemente, politizar el dolor y es contrario a la Constitución. Para Marcello, "la delincuencia no es consecuencia de una normativa y tenemos el ejemplo claro de Estados Unidos. La diputada del partido morado cree, además, que "no es un buen momento para plantear un debate sosegado", al tiempo que señala: "la cadena perpetua ha recibido un rechazo unánime del mundo judicial, grupos parlamentarios, catedráticos o profesores"

"Es un reclamo de la sociedad y una medida en la que prima la reinserción". Carmen González Guinda, diputada del PP

"Estoy con el PP y consideramos que nunca se ha legislado en caliente porque es algo que estaba en el programa electoral del partido desde 2011, además de tratarse de un reclamo de la sociedad", afirma la diputada popular por León. González Guinda defiende así una medida "en la que prima la reinserción por encima de todo y asegura que "no se trata para nada de una medida de venganza ni de odio, sino que siempre respeta a la víctima. La diputada del PP señala que "es una prisión para delitos especiales, para casos muy crueles que en tres años solo se ha aplicado una vez".

"Es una medida avalada por la Corte Penal Internacional". Esther Muñoz, senadora del PP.

Esther Muñoz, además de senadora, es la portavoz de Justicia del PP en la Cámara Alta y ha defendido en tres ocasiones la prisión permanente revisable. Asegura que hay dos tipos de razones para aplicarla, las jurídicas y las humanas. En el primer caso "se trata de una medida avalada por la Corte Penal Internacional" y recuerda que, en España, "el Consejo de Estado emitió un informe favorable estando el expresidente leonés José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) entre sus miembros y el Consejo General del Poder Judicial hizo lo mismo con la socialista leonesa Margarita Robles en sus filas". Argumenta que "no es algo inhumano porque lo que hace que no sea una cadena perpetua es que es revisable". Muñoz alega que "el Estado debe defender a los ciudadanos".

"No voy a meterme en el tema, lo están resolviendo a nivel federal". Javier Cendón, secretario provincial del PSOE.

El secretario provincial socialista no ha querido pronunciarse sobre la prisión permanente revisable. "No voy a meterme en el tema, ya lo están resolviendo a nivel federal", ha manifestado

"Es una medida excepcional para casos excepcionales". Celestino Rodríguez, procurador socialista

El procurador socialista y anterior secretario provincial del PSOE, Celestino Rodríguez, considera que la prisión permanente revisable es "una medida excepcional para casos excepcionales". El procurador defiende que se trata de un asunto "de gran calado social" y exige que se abra un escenario político que implique un "debate sereno y profundo".

Rodríguez denuncia la utilización que, a su juicio, hace el PP de las víctimas. "No me gusta que el PP juegue a la política con el dolor de las personas, que utilice este asunto para intentar enfrentarnos a unos con otros", recalca. Sostiene que lo más lógico sería que todos los políticos estuvieran "juntos en apoyo y defensa de las víctimas y unidos frente a los criminales".

En el mes de febrero Rodríguez no votó la Proposición no de Ley sobre prisión permanente revisable presentada por el PP en las Cortes de Castilla y León en contra del criterio de su partido, que impuso el voto contrario a dicha proposición.

"No se ha constatado la necesidad de estas penas para evitar crímenes de estas características". Aurora Flórez, senadora del PSOE

Aurora Flórez representa al PSOE en el Senado. Parte de la premisa de que la legislación hay que abordarla desde la razón y no desde el sentimiento. Recuerda que está al lado de las víctimas y que la legislación española no es de las más laxas de la Unión Europea, "en otros países las penas no son tan duras como en España".

Defiende que la semana pasada no era el mejor momento para debatir las enmiendas a la totalidad de PP y Cs sobre la prisión permanente revisable después de haber conocido la muerte del niño almeriense Gabriel. Entiende que "se ha utilizado electoralmente el dolor de las víctimas". Además abunda en que "no se ha constatado la necesidad de estas penas para evitar crímenes de estas características y el mejor ejemplo es la muerte de Gabriel".

