El freno de la economía afecta a la caída de negocio del transporte

dl | redacción

La economía echa el freno y el transporte de mercancías ya percibe sus consecuencias. Su actividad se contrajo un 1,4 por ciento en la primera mitad del año en relación a 2017 en Castilla y León, puesto que movió por las carreteras un total de 68,86 millones de toneladas. Por el contrario, en el conjunto del país, el sector, que en la etapa de crisis actuó como termómetro, anotó un avance del 5,3 por ciento, con 730 millones de toneladas.

Los primeros meses de 2018 no fueron positivos para el sector en la comunidad, cuando registró una caída del 7,5 por ciento en el volumen de mercancías transportadas. Esta tendencia negativa arrancó hace 12 meses, según los datos recopilados por el Ministerio de Fomento, que indican que en los últimos cuatro trimestres la carga de trabajo se contrajo un 1,73 por ciento.

Sin embargo, el segundo trimestre parece haber mejorado las cosas. Entre abril y junio, los transportistas lograron mover una mayor cantidad de mercancías. En concreto, viajaron por las carreteras de la autonomía 37,6 millones de toneladas, un 4,33 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. No obstante, esta recuperación no iguala el ritmo nacional de crecimiento, que se situó en el 7,8 por ciento, con 384 millones de toneladas. De momento, el sector, formado por unos 13.000 empresas, que cuentan con un parque de 30.000 vehículos, acumula un retroceso del 1,42 por ciento, después de que en el primer trimestre la caída fuera del 7,57 por ciento. No obstante, en el primer semestre el sector movió 69,8 millones de toneladas, una cifra muy superior a las 58,05 de 2016 y a las 60,87 de 2015. No obstante, este volumen es casi la mitad de los 111,4 millones de 2007 y de los 107,6 de hace una década.

Detrás del mal año que vive el transporte podría encontrarse la economía. De hecho, el Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento al 2,6 por ciento este año y al 2,3 en 2019. De la misma forma, el Centro de Predicción Económica (Ceprede) considera que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León experimentará este año un avance del 2,1 por ciento, seis décimas menos que la economía española. No obstante, la Junta mantiene el 2,7 por ciento, tras el repunte del 3,4 por ciento en el segundo trimestre. El transporte interior de mercancías experimentó un ascenso del 3,85 por ciento hasta junio.