Frente político a favor del corredor por el noroeste

L. urdiales | león

Una tormenta sucede a las declaraciones que enfatizan la posición de la Junta al lado del eje atlántico, antagónica a la propuesta de prioridad para las comunicaciones logísticas que demanda el lobby del noroeste (León, Galicia, Asturias y Cantabria frente al corredor Portugal-Salamanca-Valladolid-Burgos-Irún). «Creemos que es un grave error del consejero de Fomento de la Junta no apoyar la propuesta de desarrollo logístico del noroeste, un error del consejero de Fomento, que es de León y que perjudica gravemente a los intereses de esta provincia», indicó Pablo Fernández, que es secretario autonómico de Podemos frente a la predilección mostrada el martes por Juan Carlos Suárez-Quiñones frente a la iniciativa de presión en favor del corredor prioritario e intermodal que defienden las patronales de las siete provincial del noroeste español. La UPL va a presentar mociones en la Diputación de León y en diferentes ayuntamientos para buscar el apoyo institucional que respalde los objetivos que persigue el empresariado contra la marginación de las trazas viarias del noroeste. «Es el propio consejero de Fomento el que cercena el futuro de León cuando torpedea el desarrollo logístico de León; no deja de ser un estómago agradecido que debe su puesto al PP de Valladolid y defiende los intereses del PP de Castilla, y no de León», criticó Luis Mariano Santos, procurador de UPL en las cortes de Valladolid. El secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, pidió también una rectificación oficial de la Junta en torno a sus preferencias sobre la prioridad de la traza del corredor que no agravie a León, tal como solicitan los empresarios, y solicitó el apoyo «para convertir a León en centro neurálgico de las comunicaciones del noroeste; de otra forma, es dar un portazo a esta provincia.

Desde el lobby empresarial que ha puesto en marcha esta iniciativa de rescate del noroeste no se oculta una sorpresa por «una reacción tan directa» del gobierno autonómico. «Aunque puede ser casi residual», valoró Alberto González, que es secretario de la agrupación empresarial recién constituida, y director general de la Federación Asturiana de Empresarios. «Desde luego deseamos que la apoyaran, y que la apoyaran con entusiasmo, porque la prioridad que proponemos para la interconectividad, la intermodalidad, el acceso al mar desde la fachada del Cantábrico es bueno para León», argumenta González, que enfatiza la intención cooperadora y no la de abrir confrontación.