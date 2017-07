Frente político y social para pedir a la Junta explicaciones por la decisión de la vidriera

maría j. muñiz | león

La decisión de BA Glass Spain de trasladar su sede social desde León a Badajoz se toma como una señal de alarma entre los agentes políticos y sociales leoneses, que reconocen el alivio de que la situación no implique de momento cambios en la plantilla y la producción de la planta ubicada en el polígono de Onzonilla; pero temen que esconda una orientación de las inversiones en el futuro hacia regiones donde recibe mayor apoyo administrativo.

De momento un frente político se forma en las Cortes de Castilla y León, donde el PSOE, UPL, Podemos y Ciudadanos presentan hoy mismo una batería de preguntas para que la Junta aclare cuáles son las propuestas industriales de la empresa con sede en León que supuestamente no se han atendido, para plantear después propuestas que puedan resolver el conflicto. Y reclaman la comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

BA Glass Spain (la antigua Vidriera Leonesa) anunció esta semana el traslado de su sede social a Badajoz, donde tiene una fábrica en Villafranca de los Barros, porque el gobierno autonómico extremeño ha mostrado en sus 20 años de presencia en la zona una apoyo incondicional a la compañía, mientras la Junta de Castilla y León tiene en su opinión una total despreocupación por el apoyo al proyecto de la que es la principal industria por facturación de la provincia. Una contabilidad en PIB, empleo e índice de industrialización que a partir de ahora se contabilizará en Badajoz.

De momento la Consejería de Economía y Hacienda ha decidido no responder a las acusaciones de la multinacional portuguesa, ni aclara qué peticiones están pendientes de atender. Tampoco desde los procuradores populares leoneses en las Cortes autonómicas se analiza de momento la decisión. En cambio desde el Grupo Socialista Celestino Rodríguez lamenta un «error de una magnitud enorme», especialmente en un sector como el industrial, en el que León ha perdido un volumen muy importante de empleo durante los años de crisis. Rodríguez exige a la Junta explicaciones y le pedirá, en el caso de que sea necesario, que «rectifique inmediatamente su postura para llegar a una solución»; a la vez que se pone a disposición de BA Glass Spain.

Para el procurador de la UPL Luis Mariano Santos es «urgente conocer las causas de este desencuentro», aunque lamentó la «desidia de la Junta con el tejido industrial leonés. Sigue permitiendo que se deslocalicen empresas, y ese es el primer paso para que las inversiones se realicen en otra parte. Desde luego, no es una buena noticia para León, por mucho plan industrial que nos vendan».

Responsabilidades

Desde Podemos Pablo Fernández calificó ayer de «escandaloso» que «con los datos económicos de la provincia, y gracias a la desidia de la Junta para con León, empresas que están creando riqueza y empleo tomen estas decisiones». El procurador considera «muy grave» el cambio de la sede social, y el «desmantelamiento de las escasas actividades industriales de la provincia, es una pésima noticia y es responsabilidad del PP. También hay que lamentar que Antonio Silván sea el hombre invisible del PP en la Junta, incapaz de defender los intereses de León ante la Junta».

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, señaló que «si la Junta de Extremadura trata mejor a las empresas locales que la Junta de Castilla y León es que algo se está haciendo mal. Lo que no puede consentirse es que se deslocalicen empresas históricamente instaladas en la provincia». Un «lujo que no podemos permitirnos», por lo que exige explicaciones a la consejera; mientras recuerda que el desarrollo de la empresa en León ha exigido ya «un esfuerzo importante, que no puede perderse».

las patronales

Para las patronales leonesas la decisión de BA Glass Spain también es preocupante, aunque con distintos matices. Javier Cepedano, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), entiende que «es extraño que la empresa vidriera no reciba una subvención que estaba comprometida por la Junta de Castilla y León. Algo que en general sólo ocurre cuando las empresas no han cumplido las condiciones de inversión o generación de empleo que han comprometido las empresas a cambio de las ayudas». Cepedano recuerda que las subvenciones de la Junta están sujetas al control de las autoridades europeas, por lo que el control debe ser escrupuloso.

Por su parte el vicepresidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL) Pablo Roberto, calificó como una noticia «triste y desagradable» el cambio de sede social, el hecho de que «una empresa se sienta maltratada por la administración que sea, más en un caso como este, una industria tan importante para la provincia, y para la contabilidad de su PIB y la competitividad de la zona».

El directivo del CEL consideró «injusto que en España las reglas del juego sean diferentes entre las autonomías», y aunque aseguró desconocer qué motivos han llevado a la vidriera a tomar esta decisión, sí señaló que «desde el punto de vista industrial no nos beneficia, porque hoy todo se decide con indicadores. León tiene que hacer una apuesta decidida por la industria».

los sindicatos

Por su parte los sindicatos leoneses hacen hincapié en el «fracaso» que supone para las administraciones que las empresas tomen este tipo de decisiones. Francisco Romero, secretario de la Federación Fica de UGT, lamentó que «desgraciadamente es más de lo mismo, es lógico que las empresas vayan donde reciben mejor trato». Añadió que «el fondo de la cuestión es el incumplimiento de las ayudas comprometidas por la Junta para llevar a cabo las inversiones». Aunque reconoció que «el empleo y la actividad no se van a ver afectados de momento», sí señaló que el hecho de que las decisiones de inversión se trasladen a otras zonas es una mala noticia para León. «De cara al futuro, la empresa puede decidir invertir en otras fábricas, y eso sí es preocupante».

Desde CC OO su secretario provincial, Xosepe Vega, criticó que la Junta «no se caracterice por apoyar los proyectos en León. Es otro fracaso más a sumar a muchos otros en la provincia. Hay empresas que han desaparecido por esa falta de apoyo, y no hay tantas en la provincia. Que además no puede permitirse el lujo de ir perdiendo polos de decisión, porque los demás, evidentemente, tirarán para lo suyo».