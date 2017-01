Fuerte aumento del empleo en León, con 5.900 personas más trabajando desde el año pasado

Entremos en la "cocina": hace 4 días se escribió que hacía falta un montón de contratos para hacer un cotizante a tiempo completo. O sea: si te hacen un contrato de 1 hora diaria y cobras 100 euros al mes, ya no eres parado, eres "trabajador". Lo mismo si es 1 hora a la semana y cobras 20 euros a fin de mes. Si se ha mejorado tanto, no habrá problema en pagar pensiones sin arruinar al país,¿no? Si se mira el año, en Castilla y León ha habido cierre de empresas gordas. Supongo que se compensa con bares y restaurantes para turistas.Empleo de "calidad": oposiciones congeladas, tasa de reposición de docentes nula, mineros que no se sabe si están en paro o se les considera activos porque llevan meses sin cobrar pero no se les ha despedido...Nissan y Renault mantenidos con dinero de la Junta, etc. etc. Como siempre las medias verdades esconden la realidad, pero ¿qué importa?. Unos pocos detalles no van echar abajo una buena historia. Luego vendrán los que viven de la pensión del abuelo, los que viven del Banco de Alimentos Cáritas y los trabajadores pobres: no ganan para comer pero "trabajan".Nunca tan pocos engañaron a tanto durante tanto tiempo.