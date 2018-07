Los futuros ingenieros tienen un nuevo nicho de empleo en la basura espacial

A. Calvo | León

La basura espacial se presenta como una alternativa laboral para los futuros ingenieros, ante el gran reto que plantean los más de 20.000 objetos de más de cinco centímetros que orbitan en el espacio y que suponen un peligro para las grandes inversiones que desarrollan los diferentes países, tanto a nivel civil como militar. De hecho, el director de programas internacionales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Juan Carlos Cortés Pulido, y el general de brigada Carlos de Salas Murillo, jefe de sistemas C4ISR y Espaciales de la Dirección General de Material y Armamento, incidieron en que la catalogación de la basura espacial «es una salida laboral muy buena porque habrá mucho negocio y, por ejemplo, Europa está empezando a invertir mucho dinero en ello». Es más, coincidieron en que aún no hay «muchos expertos en esta materia» y que toda la inversión que ser realiza en este sentido «se rentabiliza».

Contribuciones españolas al programa de vigilancia y seguimiento de objetos espaciales es el curso de verano de la Universidad de León que ha citado en el Palacio del Conde Luna a los máximos responsables y expertos a nivel nacional en este campo, tanto civiles como militares. El director del programa, Jesús Gonzalo de Grado, explicó que «la principal preocupación es conocer y predecir el movimiento de cada uno de los objetos, aunque hay objetos que son tan pequeños que detectarlos es muy difícil». El profesor de la Universidad de León añadió que la basura espacial viaja a 25.000 kilómetros hora, «con lo que los efectos de su impacto con un satélite, por ejemplo, son desastrosos».

España es la tercera economía espacial a nivel europeo aunque carece de una agencia espacial como tal. De hecho, la mayor inversión se realiza a través del CTDI y del Inta, que depende de Defensa. El responsable del CDTI, Cortes Pulido y el responsable militar, De Salas, abogaron también por seguir trabajando de forma «conjunta y coordinada» para que España pueda asumir un mayor liderazgo a nivel europeo, sobre todo, tras la hueco que dejará Gran Bretaña tras el Brexit, que «se presenta como una oportunidad y España quiere tomar la gestión completa del programa», en relación a lo que se conoce como el SST (Sistemas de Vigilancia y Seguimientos Espaciales, por sus siglas en inglés).

El teniente de Navío Lluis Canals Ros, junto con José Luis Gutiérrez Sacristán, presentaron el telescopio español que opera desde el Montsec, en Lleida, uno de los elementos, junto con los radares y los láseres con los que cuenta España para catalogar la basura espacial. En los últimos tres años, el catálogo español es ya de 700 objetos, aunque está muy lejos de los 21.000 que ya tiene localizados la Nasa, que lleva décadas trabajando en este campo.

El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, y el alcalde de León, Antonio Silván, destacaron la vinculación de León con el polo aeronáutico, muy vinculado no sólo a la Universidad, si no también a la Academia Básica del Aire, a lo que sumaron las relaciones con la base militar de Conde de Gazola. Gonzalo de Grado recordó que hace años la basura espacial no influía, pero su presencia cada vez es mayor. A la basura espacial artificial, la que ha generado el hombre, también se suma la natural, los meteoritos o los cometas, que gracias a los sistemas que existen actualmente para controlar los restos que las operaciones espaciales también están más controlados.