Gadis recoge en sus centros de León alimentos para familias sin recursos

Los nueve supermercados Gadis de la provincia de León participan en una iniciativa que la cadena de pone en marcha por sexto año consecutivo para respaldar la labor de los bancos de alimentos con los menos favorecidos.



Gadis impulsa el movimiento solidario que, desde el 2013, pone en marcha durante el mes de mayo en numerosos supermercados de Castilla y León y Galicia, ha informado hoy la empresa en un comunicado.



La compañía señalizará e instalará puntos de recogida en 190 establecimientos de ambas comunidades autónomas para que cualquier persona interesada en colaborar pueda aportar productos no perecederos.



Gadis, que cuenta con la cooperación de voluntarios de las entidades, realizará también su propia donación para incrementar la cantidad final que se repartirá, en esta ocasión, entre 12 bancos de alimentos con el fin de abarcar el mayor número de personas posible.



La campaña Mayo Solidario siempre ha superado las expectativas de Supermercados Gadis, cuyos responsables destacan la gran generosidad de los clientes y la elevada implicación del equipo humano de la compañía como factores claves en el éxito de esta iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa.



Por este motivo, la empresa confía en superar los 162.700 kilogramos de alimentos entregados el ejercicio pasado.



Por sexto año consecutivo se repite esta acción solidaria prioritaria en el programa de RSC de la compañía.



Uno de los objetivos que persigue Supermercados Gadis con Mayo Solidario es contribuir a resaltar la importancia de colaborar con entidades sociales que a diario atienden a los menos favorecidos.



Es el caso de los bancos de alimentos, que cooperan cotidianamente con asociaciones y organizaciones no gubernamentales y están al tanto de las necesidades de cada colectivo.



Para garantizar la seguridad alimentaria, la compañía hace un llamamiento para que únicamente se depositen productos no perecederos en los puntos debidamente señalizados desde el día 2 hasta el 31 de mayo.



Las entidades que se beneficiarán de esta iniciativa son los bancos de alimentos de León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora, Rías Altas (A Coruña, Santiago, Ferrol), Vigo, Lugo, Ourense y el Banco Veciñal de Teo.



La compañía ha aumentado el número de organizaciones con las que colabora con el fin de lograr una mayor eficacia y que el reparto de la ayuda sea lo más equitativo posible.