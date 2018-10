Galicia se desmarca de las jornadas de divulgación logística

miguel ángel zamora | león

La autoridad portuaria de Vigo y la empresa Inditex declinaron a última hora participar en las jornadas técnicas y divulgativas ‘León, cabecera del sector logístico del noroeste ibérico’, que se celebrarán los días 15 y 18 de octubre a las 17.00 horas en el Paraninfo Gordón Ordás de la Universidad de León, bajo la organización de la Asociación de Colegios Profesionales de León.

«Habíamos reservado un espacio para operadores logísticos implantados en León. Estaba prevista la asistencia de Inditex, pero no quieren involucrarse en cuestiones que no sean específicamente suyas», explicó el presidente de CoproLeón, Agustín Nogal. «Nos hubiera gustado contra con alguien de Galicia, porque en principio estaba prevista la intervención de la autoridad portuaria de Vigo, pero Galicia ha decidido apostar por la Plataforma Atlántica del Noroeste y no debe de estar muy contenta porque está proponiendo Orense como nudo y quiere hacer la guerra por su cuenta. Han retirado la presencia institucional», insistió Nogal.

Las jornadas las abrirá Isabel Velasco, directora comercial de la plataforma logística Plaza de Zaragoza, un caso de éxito en cuanto a implantación de sistemas logísticos en todo el país. La autoridad portuaria de Gijón explicará el caso de Zalia. José Luis Barettino, director de la autoridadd portuaria de Gijón será el encargado de la disertación, que cerrarán los operadores logísticos implantados en León, con Juan Jurado Gómez como representante. Una mesa redonda moderada por Aurelio Rubén Martínez (Adbayse Logística) cierra el programa.

El jueves se expondrá la visión de la Universidad de León a la implantación de la logística, con Paz Benito y Julio Lago, profesores de la ULE como ponentes. Nicanor Álvarez Pando (gerente del Área de Servicios Logísticos del Noroeste) versará en torno a los sistemas logísticos ferroviarios y la ultima ponencia será sobre Torneros, con Juanjo Aller, coordinador de las empresas de la alianza Nertra.