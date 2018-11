Gamoneda: "Hay que organizarse para que el capital no nos utilice, de lo contrario la manifestación de esta tarde será en vano

"Hay que organizarse para que el capital no nos utilice; de lo contrario nada valdrá para nada y la manifestación de esta tarde será en vano”. El premio Cervantes Antonio Gamoneda, encargado de leer el manifiesto de la manifestación que hoy reivindicará un futuro para León, se muestra crítico con las dinámicas de la sociedad y advierte de que el poder económico siempre encuentra la manera de revertir las luchas sociales para ganar. “Ya ocurrió en la Revolución Francesa y se repitió en España con la Guerra Civil, que fue un levantamiento asociado a decisiones y ayudas de capitalistas, como el banquero Juan March y otros, para mantener el poder en un país que se les iba de las manos”.

El poeta considera que una de las maneras de quitar la máscara al sistema es dejar de consumir con sus reglas. “En algunas zonas de Alemania, por poner un ejemplo, se han creado cooperativas para que dejen de ser las grandes multinacionales las que controlen todos los niveles de la cadena”, destaca, y añade que los agricultores, por ejemplo, tienen derecho a recibir un precio justo por su producción. “La base es la que debe poner en marcha las medidas para que la revolución triunfe. No estoy hablando de nada sangriento, sino de justicia”, manifiesta el escritor, que explica que si cada vez más personas compraran directamente a los productores, mediante una simple fórmula cooperativa, las multinacionales sabrían que las cosas pueden cambiar.

Antonio Gamoneda defiende que el problema no se circunscribe a León, por lo que no cree que la provincia hubiera estado mejor si en lugar de con Castilla su historia reciente se hubiera moldeado como comunidad uniprovincial. “Los políticos están al servicio del poder económico. Da igual que sea izquierda o derecha, bueno, prefiero a Pedro Sánchez que a Aznar, pero al final, todos tienen que mantener la mascarada”. Por eso, mantiene que la dialéctica no debe llegar tanto de una contraposición entre los intereses de una provincia con otra cuanto de la toma de conciencia ciudadana de que la modificación de los hábitos de consumo es capaz de cambiar el modelo. “Ahora comienzan a decir que con el cambio climático habrá que comprar coches eléctricos, cuando lo verdaderamente importante es ser conscientes de que no necesitamos coche, ni pagar letras, ni hacernos un seguro, ni vivir con todas las servidumbres a que nos obliga la industria multinacional del automóvil y del petróleo ”, incide.

Antonio Gamoneda sostiene que esta democracia no lo es en realidad. “Sí, podemos reunirnos y decir lo que pensamos, y hablar, y votar pero ¿qué? La Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda y habrá gente que piense ¿y dónde está la mía? Y también se habla del derecho a la educación pero si yo vivo en un pueblo sin escuela y tengo hijos ¿cómo me ayuda esa democracia regida por una dictadura económica?”

Por todo ello, el escritor defiende la necesidad de prolongar la manifestación más allá de la tarde de hoy y reivindica que la marcha por el futuro debe extenderse a la vida diaria de los leoneses. “Sí, es cierto que si la gente se va hoy a casa tras la manifestación y se pone a ver el fútbol y se olvida de lo esencial, esto no habrá servido de nada porque me da igual León que Málaga, al final todas las provincias tienen el mismo problema”.