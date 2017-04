Gancedo pide enmendar el Presupuesto estatal en 9 millones para el tren y Araú

pilar infiesta | san andrés

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, no quiere que los Presupuestos Generales del Estado ‘olviden’ un año más al municipio. Por eso presentará enmiendas por importe de nueve millones de euros para que se desarrollen las obras de permeabilidad ferroviaria ya comprometidas y también se dote de equipamiento el edificio Araú. La regidora trasladó ayer la propuesta del equipo de Gobierno a la diputada socialista María Aurora Flórez, quien acudió al Ayuntamiento acompañada por el secretario general del PSOE en León, Tino Rodríguez, para recoger las enmiendas y elevarlas al Congreso a través del Grupo Parlamentario Socialista.

La petición de San Andrés se centra, principalmente, en las soluciones a la barrera del tren. Un proyecto firmado por Adif el pasado mes de enero que, sin embargo, no vienen reflejadas económicamente en el borrador presupuestario del Gobierno central.

Por ello, la alcaldesa reclama una partida de 8,5 millones que garantice la ejecución de esos trabajos, «imprescindibles para mejorar la movilidad en el término municipal hasta que la integración de las vías hasta la calle Voluntario Ángel Soto sea una realidad», indicó. Con ese dinero se plantea la ejecución de un paso superior en la calle El Viento con cuatro carriles y dos aceras, la rehabilitación de la pasarela de la calle Limonar de Cuba, la construcción de una nueva pasarela en la calle Luis Mateo Díez (pasarela Miguélez), un paso peatonal adosado al viario de la avenida Párroco Pablo Díez, la adecuación de los pasos de la calle Príncipe y la construcción de una pasarela en el barrio de La Sal. La segunda enmienda solicita una partida de 500.000 euros que permita dotar de equipamiento Araú. Este edificio emblemático para el municipio fue restaurado por el Ministerio de Fomento con cinco millones. Actualmente, se ultima su puesta a punto. La alcaldesa destacó que han «acudido a otras administraciones, como la consejería de Turismo de la Junta, sin que a día de hoy hayamos tenido ningún tipo de respuesta». También indicó que «le queremos pedir encarecidamente al Partido Popular tanto del señor Rajoy como del señor Chamorro que empujen, que no frenen, que permitan que San Andrés se sume al tren del futuro». Gancedo recordó que para los vecinos «este presupuesto es decisivo, porque estamos abordando dos cuestiones de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del tercer municipio de la provincia. Le solicitamos a Rajoy y a Chamorro que la suma final de sus cuentas no sea cero y que San Andrés cuente en este presupuesto pues a su cargo tenemos a 32.000 habitantes». En la misma línea, la diputada María Aurora Flórez, militante de la agrupación socialista de San Andrés, señaló que habrá que averiguar «si el contrato de redacción del proyecto de las soluciones de permeabilidad está realmente en marcha o simplemente se trata, como habitualmente, de papel mojado». El ferrocarril debería ser, a su juicio, «un elemento que vertebra, que conexiona, que une; y sin embargo en San Andrés y en el conjunto de la provincia sirve para distanciar, para dividir». Por su parte, Rodríguez recordó que el proyecto de integración es socialista y tuvo su última partida con el PSOE. Espera que el PP no dé la espalda.