Gaudí, un nuevo 'santo' para León

Cuando se habla con José Manuel Almuzara, -Gaudinólogo y arquitecto como él mismo se define- uno tiene la impresión de que su concepto del tiempo no es el mismo que el del resto de los mortales. “¿Quién puede saber cuando se producirá un milagro?” contesta con una sonrisa cuando se le pregunta si le pone fecha a la canonización de Antonio Gaudí, el singular arquitecto catalán con un claro vínculo con la provincia leonesa por ser aquí uno de los pocos sitios donde dejó parte de su obra: el palacio de Botines en la capital y el Palacio Episcopal de Astorga, con su característico estilo neogótico. Es Presidente de la “Gaudí Asociación pro beatificación de Antoni Gaudí” desde junio de 1992, asociación civil que tiene como gran reto lograr la beatificación del arquitecto y, como fin último, la divulgación de sus vertientes espiritual y artística. Entienden que Gaudí, a través de su arquitectura, es un enviado de Dios a la tierra para difundir su obra.

La Asociación es la parte actora del proceso canónico de la causa de beatificación, iniciada en abril de 2000 y clausurada solemnemente en mayo de 2003. Desde el 9 de julio de 2003 está abierto oficialmente el proceso en la Congregación para la Causa de los Santos. Durante estos diecinueve años José Manuel Almuzara ha participado, acompañado de otros miembros de la Asociación o sólo, en numerosos actos y ha publicado estampas, folletos, boletines y cinco libros que dan a conocer a quién él define como siervo de Dios, Antoni Gaudí, en su lado artístico, humano y espiritual.

El proceso es largo. Su perseverancia también. “Ahora -explica- se ha terminado la positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis”. Detrás de esta expresión latina se halla el volumen impreso en el que se recogen, primero una exposición acerca de la historia de la causa o proceso, el aparato probatorio en definitiva. En segundo lugar las declaraciones de los testigos, la documentación sobre la vida, la obra y la fama de santidad de intercesión del siervo de Dios; en tercer lugar el dictamen sobre sus escritos y también la biografía documentada sobre su persona y en último lugar lo que se conoce como La Informatio sobre las virtudes ejercidas en modo heroico por el mismo.

Los consultores históricos, teológicos y el congreso ordinario de cardenales y obispos de la Congregación de las Causas de los Santos, estudiarán la positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. “Si sus pareceres son concordemente favorables sobre el ejercicio heroico de las virtudes por parte del Siervo de Dios, el Prefecto de dicho dicasterio romano presentará al Santo Padre el respectivo decreto de heroicidad de las virtudes para que autorice su publicación. A partir de este momento Antoni Gaudí podrá ser llamado 'venerable' (no puede recibir culto público)”, explica Almuzara.

En su particular 'cruzada' para la beatificación de Gaudí ya han sido recibidos por el Papa Francisco. “Lo saludamos brevemente en la Audiencia General el pasado 6 de diciembre y le manifestamos el éxito que ha tenido y tiene el proyecto “Gaudí y la misericordia” y el nuevo proyecto en ejecución sobre “Maria en la vida y obra de Gaudí” con la posibilidad de exponerlo en el JMJ de Panamá 2019. El Papa agradeció la información, nos comentó que “Gaudí es un gran místico” y bendijo, de una manera especial, a todos los que trabajamos por difundir la vida y obra de Gaudí, resaltando sus virtudes y santidad”.

En esa audiencia pudieron comprobar que a Bergoglio no le era ajena la inimitable arquitectura de Gaudí. “El Papa Francisco conoce su obra y especialmente el Templo expiatorio de la Sagrada Familia, su obra magna, en la que se resalta la genialidad como arquitecto, hombre y cristiano”.

“Mi cliente no tiene prisa”

El tiempo, siempre el tiempo, el afán periodístico de acotar o de poner una fecha no tiene mucho sentido en el trabajo de esta plataforma. “Cuando le preguntaban a Gaudí por la finalización de las obras del Templo expiatorio de la Sagrada Familia, contestaba: 'Mi cliente no tiene prisa'. Del mismo modo, el proceso de beatificación de Antoni Gaudí sólo Dios sabe cuándo concluirá. Desde 2003 se ha trabajado sin prisas, estudiando a fondo los contenidos biográficos, los testimonios, los escritos, etc. que han servido para elaborar la positio.

Para que Gaudí sea beato no proponemos ninguna fecha concreta. ¿Quién puede calcular y poner una fecha ante un milagro? Y un milagro es lo que se necesita para que Gaudí sea beato”. Y en su razonamiento acude a las sagradas escrituras. “Rezamos y sugerimos rezar con la oración para la devoción privada a Gaudí impresa en las estampas editadas en mas de 20 idiomas, y nos ponemos en manos de la divina Providencia, “sólo Dios sabe el día y la hora” (Mt 24, 36), por lo tanto permaneceremos vigilantes (Mt 25, 13).

A la hora de explicar los motivos por los que decidieron iniciar este proceso pro beatificación de Antoni Gaudí recurre al sacerdote Ignasi Segarra Bañeres para contarlo. En uno de sus escritos en el ABC recoge así el germen de la iniciativa. «Durante la Semana Santa de 1992 me encontraba predicando en Riudoms. En mis ratos libres, leía el libro sobre Gaudí que mi amigo Josep Mª. Tarragona escribió con el pseudónimo de Rafael Álvarez. Leyéndolo en aquel ambiente gaudiniano –Riudoms disputa a Reus el ser la cuna del famoso arquitecto– me planteé esta cuestión: ¿Cómo se explica que nunca se haya intentado iniciar el proceso de beatificación de Gaudí, este catalán cristiano que vivió en grado heroico las virtudes humanas y cristianas? Al regreso a Barcelona me entrevisté con José Manuel Almuzara, un joven arquitecto, entusiasta de la persona y de la obra de Antoni Gaudí. Almuzara, a su vez comunicó nuestro mutuo entusiasmo a dos amigos suyos, todos juntos, constituimos ante notario la Asociación pro Beatificación de Antoni Gaudí (Apartado 24094, 08080 Barcelona), con la finalidad de promover su posible canonización. Tanto el señor Almuzara, que aceptó la presidencia de la asociación, como los otros componentes, nos vimos desbordados por la respuesta emocionada que suscitó la propuesta. Se puso de manifiesto que la fama de “buena persona” que Gaudí tenía en vida estaba todavía presente entre el pueblo».

León, de los pocos lugares fuera de Cataluña donde existen obras de Gaudí, tiene también su protagonismo en el proceso. Botines y el Palacio Episcopal son razones de peso. “Los argumentos presentados para el proceso de Gaudí son especialmente aquellos que resaltan las virtudes humanas y divinas en su vida y en su obra. Eso sí, en todas y en cada una de sus obras Gaudí pone de manifiesto lo que decía: "La creación continúa incesantemente por mediación de los hombres, el hombre no crea: descubre y parte de ese descubrimiento”.

Y para ahondar en esta línea de argumentación rescata una frase de Yun Young-Joo, directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Busan en Corea del Sur. «La arquitectura de Gaudí es conocida por su belleza artística. Ésta combina elementos clásicos y góticos y se pone de manifiesto a través de espacios fantásticos. Pienso que debería darse todavía más importancia a su afición armónica por la naturaleza y el medio ambiente, que pone en evidencia la existencia de Dios a través de su obra. Gaudí, con su búsqueda constante de la verdad, realizaba obras que hacen que la gente descubra el hálito divino que palpita en ellas. Su arquitectura merece el elogio de la gente, ya que escribió poesía con su arquitectura”.

De lo que no tienen ninguna duda es de que este proceso impulsará el turismo en León, espeicalmente en la capital y en Astorga donde están sus obras. “León y Astorga tienen edificios de Gaudí y tratan de mejorarlos, son motivo de estudio y son cada vez mas visitados. La ciudad de Astorga se convertirá el 6 y 7 de julio de 2018 en la sede mundial de Gaudí, con la celebración del III Congreso sobre el genio catalán. Incluso el director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez, aseguró que reforzará el desarrollo cultural y turístico de León. Botines y el Palacio Episcopal junto con el Camino de Santiago pueden constituir a su juicio un eje esencial para el turismo en la provincia.