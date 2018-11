El Gobierno bloquea desde hace ocho meses el plan para urbanizar la estación de Feve

álvaro caballero | león

No se puede hacer nada más. Por lo menos, desde el Ayuntamiento de León. Los técnicos municipales esperan desde hace 8 meses a que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) apruebe de una vez el convenio necesario para la urbanización del sector de la estación. No hay modo de avanzar ya, como reseñan desde el consistorio, que en este tiempo no sólo ha definido el documento de condiciones para que el ente dependiente del Ministerio de Fomento desarrolle el suelo, sino que también se han adelantado para que estén listos el estudio detalle y la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pero sin la firma de Madrid, no hay modo de seguir adelante.

El bloqueo se arrastra desde la época del anterior Ejecutivo del PP, que estuvo casi tres meses con el documento sin firmarlo, y suma ya otros cinco más desde la entrada del PSOE en La Moncloa. Ni siquiera ha servido para que avance la tramitación el ascenso de Isabel Pardo de Vera, que era directora general de Explotación y Construcción en la anterior etapa, además del contacto directo de Madrid con León para el proyecto, y ahora es la presidenta de Adif. Su asentamiento en la parte más alta del organigrama no ha hecho que cambie la argumentación trasladada desde el ente gestor para justificar la demora: sigue en fase de tramitación, de acuerdo a los procedimientos en vigor, pendiente de que emitan el preceptivo informe favorable los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Este mismo condicionante fue el que se utilizó en mayo desde Fomento para argumentar la demora. El único avance en todo este tiempo ha sido la aprobación del convenio por parte del consejo de administración de Adif a finales de octubre, después de más de siete meses con el documento en el cajón. Pero este trámite no sirve para que se desbloquee el proyecto, en el que han trabajado de manera coordinada los técnicos del Ayuntamiento y los profesionales de Adif en León desde el verano de 2017.

No vale para nada, sin embargo, hasta que el Gobierno lo desbloquee y Fomento fije una fecha en la que firmar el convenio con el Ayuntamiento de León, que ya la aprobó por su parte en junio, lo sometió a información pública y lo ratificó en el Pleno de septiembre. Más allá de este avance, pendiente de la voluntad política, sólo quedaría la licitación y adjudicación de las obras.

Aunque la indefinición de plazos y la falta de compromiso explícito se reafirma con las últimas declaraciones del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El responsable ministerial pasó por alto este proyecto en la entrevista recogida por Socialismo Activo, una publicación del PSOE de León, después de que en las dos visitas que ha hecho a la provincia se negara a responder a las preguntas de los periodistas.