El Gobierno estudia si hay viabilidad industrial tras el interés por Vestas

l. urdiales | redacción

El Gobierno mantendrá la confidencialidad de las sociedades inversores interesadas en quedarse con la planta de Vestas mientras analiza la viabilidad industrial de los proyectos. Ese es el estado que define las perspectivas para la factoría leonesa que la eólica danesa ha decidido abandonar. Y así lo expuso la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una sesión de control parlamentario y en relación a las gestiones que realiza el Ejecutivo central, o su departamento, para encontrar una salida a otro fracaso industrial en la provincia leonesa sin que se resienta el tejido productivo y social de este territorio leonés. «Mantenemos contactos con potenciales inversores, pero hasta que no evaluemos su viabilidad, no lo haremos público para no generar falsas expectativas a los trabajadores», dijo la titular de Industria en respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de la diputada por León Ana Marcello, del grupo Unidos Podemos. Maroto hizo un repaso por las gestiones administrativas y otras de orden político que se ha aplicado por parte del Gobierno dentro de lo que presentó como un marco general de actuación para paliar el impacto del cierre de la planta; un acuerdo socio laboral que fue ratificado hace apenas una semana con la connivencia del Gobierno, una representación sectorial de los sindicatos, y la empresa Vestas; el fin principal de ese acuerdo es lograr la fluidez adecuada que requiere el proceso de recolocación de los trabajadores de la fábrica en un cierre que va a destruir 362 empleos directos, 200 directos, y otro mil quinientos de forma inducida; también se hace referencia al empeño de encontrar inversores interesados en la compañía, antes de finales del próximo año, en ese trámite que guarda el Gobierno con celo y contempla la búsqueda de inversores industriales antes del 31 de diciembre de 2019.

«En sólo seis semanas hemos acordado medidas para mantener las capacidades industriales en la factoría hasta finales de 2019 y el compromiso para buscar inversores industriales que permitan mantener nuevos proyectos y la planta», dijo.

La diputada leonesa le replicó: «Lo de Vestas es un ERE para todo León; si queremos futuro tiene que con industria y con empleo de calidad y para eso hay que ser valiente: o se está con los trabajadores o con las multinacionales», expuso Marcello tras un alegato contra las políticas que llenan los bolsillos de las multinacionales, sin control.