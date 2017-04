El gobierno municipal planea revitalizar el Conde con otro concurso de puestos vacíos

Ese "empujoncito" que quiere dar el ayuntamiento no servirá para nada. La gente hoy día compra en supermercados o grandes superficies, y eso no va a cambiar...... Habría que innovar muchísimo e invertir mucho dinero, pero aquí en León al PP no se le da bien ni una cosa ni otra, jeje. Esa plaza no tiene futuro, cada vez se irá vendiendo menos e irán cerrando más puestos hasta que se acabe cerrando entera como pasó con el mercado de abastos de Colón (o ya nadie lo recuerda?)