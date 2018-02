El Gobierno no hará pagar a Iberpistas la intervención de la UME en la AP-6

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho hoy que Defensa no tiene intención de pasar a la concesionaria Iberpistas la "factura" por la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) durante el fin de semana de Reyes para evacuar a los usuarios que quedaron atrapados por la nieve.



"Eso lo tiene que decidir el Ministerio de Defensa, aunque hasta donde yo sé, no es intención de la UME pasar el gasto que asumió con el desplazamiento de efectivos", ha dicho el titular de Fomento en RNE.

Tras el colapso de la AP-6, Fomento abrió dos expedientes a Iberpistas (Abertis) por incumplimiento de contrato y por no respetar las exigencias legales durante el temporal de nieve de los días 6 y 7 de enero.

Dichos expedientes aún están en trámite, ha dicho De la Serna, quien ha explicado que aún no se han calculado las posibles sanciones ni si es necesario que Iberpistas tiene que llevar a cabo inversiones para evitar que la situación se repita.



Por otra parte, ha asegurado que está "todo preparado" para hacer frente a las nevadas previstas para las próximas horas y ha pedido a los conductores que estén "muy pendientes" de lo que diga la Dirección General de Tráfico (DGT) porque "la cosa se va a complicar mucho, especialmente en Cantabria, Asturias y Alto Ebro".