El Gobierno prevé que nueve de las 14 centrales térmicas de carbón cierren en junio de 2020

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reveló hoy que la previsión del Gobierno es que nueve de las 14 centrales de producción eléctrica con carbón que hay en España hayan cerrado en junio de 2020. En unas jornadas sobre energía organizadas por Esade y la Comisión Europea, añadió que las otras cinco, las que realizarán las inversiones requeridas para la desulfurización y desnitrificación, deberán haber procedido a su cierre antes de 2025.



A este respecto, recordó que la producción con carbón es responsable del 58 por ciento de las emisiones generadas por la generación eléctrica, que a su vez es responsable del 25 por ciento de las emisiones totales.



En cuanto al impacto de estos cierres en el suministro, Domínguez señaló que España cuenta con suficientes centrales de gas para sustituir la producción con carbón. De hecho, afirmó que, tras estos nueve cierres, la producción con gas seguirá lejos de sus máximos.



En relación con las minas, apuntó que antes de que concluya 2018 deberán cerrar aquellas que no devuelvan las ayudas, lo que puede llevar al cierre total de la producción privada. Por su parte, Unosa seguirá abierta, aunque el Gobierno está trabajando en un plan para proceder también a su cierre.



“Hoy la forma más barata de producir energía es el sol y el viento”, destacó Domínguez, quien señaló que “hace diez años no era así, ya que la tecnología ha permitido desarrollar nuevos medios para producir energía de forma barata, renovable y limpia”.



En la misma línea, defendió también que en el campo de la movilidad el futuro pasa por el vehículo eléctrico. “Están aquí y están siendo competitivos”, valoró el secretario de Estado.



Por ello, pidió a la industria del automóvil que trate de transformar el sistema de producción de los vehículos y que, a diferencia del carbón, no trate de que las cosas sigan como están.



En este sentido, afirmó que “somos muy conscientes de que en España el automóvil representa el diez por ciento del PIB y el nueve por ciento del empleo”, por lo que admitió que “tenemos un problema serio” y mostró su disposición a ayudar en la transformación del sector.



Por último, explicó que el Gobierno está trabajando en la creación de la Mesa de la Movilidad Sostenible en la que participarán los ministerios para la Transición Ecológica y de Industria, Comercio y Turismo, además de los fabricantes y los sindicatos del sector, así como las administraciones locales.