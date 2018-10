El Gobierno reconoce que no dispone de armas para frenar el cierre de Vestas

l. urdiales | león

La delegada del Gobierno en la autonomía, Virginia Barcones, reconoció ayer que el ejecutivo no dispone de armas eficaces para frenar el cierre de Vestas en León; para disuadir a la empresa, al menos, de que emprenda ese camino que lleva a un final traumático para casi 500 familias leonesas, si se suman los empleados fijos y temporales que dependen de la compañía. «No hay que generar falsas expectativas. Hay que ser eficaces en las gestiones pero sabiendo cuál es la situación y la realidad es que no hay instrumentos legales para impedir el cierre de la planta de Vestas en León o para obligar a algo a la empresa», argumentó la delegada del Gobierno ayer, en una comparecencia pública en la capital leonesa. No hay más incidencia en la intervención de las administraciones frente a la extinción de la actividad en la fábrica de componentes eólicos del polígono de Villadangos. «Las administraciones hacen lo que está en sus manos, negociar con la multinacional danesa propietaria de la fábrica, o con inversores interesados en ocupar las instalaciones que se cierran, si los hubiere. La carencia de la normativa al respecto hace que la empresa tenga libertad para tomar sus decisiones», indicó la representante del Gobierno central sobre el papel de este ejecutivo, que defendió con firmeza, también para mantener las negociaciones. «Sabemos lo importante que es para León y, sobre todo, que no haya pérdida de empleo y el Gobierno se puso al frente desde el primer momento», recordó Barcones.

También en torno a Vestas, UGT y CCOO impulsarán un encuentro el próximo 18 de octubre en Dinamarca con responsables sindicales daneses para recabar su apoyo frente a la decisión de la compañía de cerrar su planta León. Lo anunció Evelio Angulo, que es vicesecretario de UGT en la autonomía; la reunión está auspiciada por Industriall, la federación de Industria de la Confederación Europea de Sindicatos, y buscará el apoyo de los sindicatos daneses ante una decisión que ha calificado de «errónea, injusta e insolidaria» de una empresa que no cuenta con un proyecto industrial sino financiero, con el fondo de inversiones Blackrock y entidades financieras que sólo buscan «margen empresarial».

«Al CEO de Vestas se le tenía que caer la cara de vergüenza por las consecuencias de una decisión tan insolidaria, errónea y sin compromiso con el entorno social», ha agregado el dirigente sindical en la intervención de ayer.