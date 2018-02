Graba un vídeo erótico con su novio y llega al móvil de su hija y su exmarido

miguel ángel zamora | león

La Audiencia Provincial de León desestimó el recurso presentado por el padre de una niña de ocho años, contra cuya madre se había decretado una orden de alejamiento, tras recibir la pequeña un video erótico en el que su madre mantenía relaciones sexuales con su nuevo novio. El video apareció en el terminal telefónico del padre también.

La investigación corre a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de los de León. La Audiencia ha ratificado la decisión del juzgado de retirar la orden de alejamiento, porque de momento no se ha podido probar en qué contexto llegaron las imágenes al teléfono móvil de la pequeña ni tampoco si el video fue enviado a su exmarido para darle celos.

La madre tuvo que permanecer alejada a no menos de 200 metros de su hija durante 36 días, pero la jueza instructora entendió que no había motivo para mantener esa situación durante el periodo de instrucción de la causa, que sigue abierta. Mientras tanto, madre e hija no tendrán que estar separadas.

La instructora tomó declaración a la madre y a la vista de la misma «llegó a la conclusión de que procedía dejar sin efecto la medida de alejamiento». Aunque en el auto recurrido no se detalla el examen de la declaración, una vez vista la grabación «no encontramos razones para corregir la conclusión de la jueza a quo, que practicó esta prueba con inmediación, pues la progenitora declara, en definitiva, que sí permitió que se grabaran esas escenas eróticas, que era un juego erótico con su pareja, que no consintió que tales imágenes se enviaran a terceros, que piensa que su pareja envió tales imágenes a su ex esposo para darle celos y que no sabe cómo llegaron al teléfono de la niña».

EL FISCAL, DE ACUERDO

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial avala el informe del Ministerio Fiscal, a favor de mantener el auto recurrido «considerando que se han practicado diligencias para poder identificar la procedencia de los mensajes, resultando que tan solo se pudo probar la remisión de alguno de ellos a través del teléfono del nuevo novio de la madre, sin que hasta el momento se haya podido comprobar la participación de la progenitora y, por ello, debe dejarse sin efecto la medida cautelar acordada respecto de la madre de la menor», señala el auto, que obra en poder de este periódico.

El letrado palentino que ostenta la representación legal del padre de la menor declinó ayer comentar la decisión judicial a preguntas de este periódico y alegó que no obraba en su poder el documento a la hora de elaborar esta información. Está fechado por la Audiencia Provincial a mediados de diciembre de 2017.

El apelante sostenía en su recurso que la perjudicada es una menor (una niña de ocho años), que debían practicarse las diligencias necesarias de investigación y averiguar de qué teléfono provino la grabación pornográfica que llegó al móvil de la menor y apuntó los riesgos que la niña podía correr (ser raptada), que existía constancia de la comisión de un delito muy grave, con independencia de quién fuera su autor y de su intencionalidad, pero que no se podía dejar desamparada a una niña, y argumentó sobre las diligencias de instrucción que debían practicarse y sobre la credibilidad de la declaración prestada por la madre de la menor víctima.

SIGUEN INVESTIGANDO

El apartado segundo del capítulo de razonamientos jurídicos recalca que es preciso «recordar que el auto recurrido no acuerda ningún tipo de sobreseimiento, sino que acuerda dejar sin efecto una medida de alejamiento».

Contra la decisión de dejar sin efecto la orden de alejamiento ya no cabe recurso. El resto de la investigación sigue su curso hasta que el Ministerio Fiscal determine si aprecia delito y solicita la apertura de juicio oral, dependiendo de las circunstancias que concurran.