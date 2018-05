¡Gracias León!: la foto fue de 3 toneladas

Les hubiera gustado llorar. Pero no pudieron. Ni con lágrimas dulces. Era una mezcla de felicidad, agotamiento y asombro. Hasta al presidente de la Asociación Leonesa de la Caridad, Félix Llorente, le costó trabajo encontrar cómo decirlo. Acertó a pronunciar, emocionado, un "¡gracias León!, es histórico" que lo resumía todo. Tanta solidaridad se merecía pocas palabras, auténticas, nacidas del corazón. Furgonetas cargadas de comida iban y venían en un viaje sin fin hacia Puerta Obispo, donde se abre otra ciudad, la frontera que atraviesan cada día los desheredados de la Tierra. Para comer. Más de 3.000 kilos para llenar la despensa del comedor social de la Asociación Leonesa de la Caridad, que necesita de todo para los necesitados, 112 años ayudando a los que lo han perdido casi todo, incluso la esperanza. Pero ayer en León había fe. Mucha. En la ayuda mutua. Y se cumplió.Con creces. Por triplicado. El fotógrafo Álvaro Ayarza prometió hacer una foto a quienes llevaran un kilo de comida, y también cumplió. Hizo 480. Llegarán en los próximos días a sus protagonistas por correo electrónico. A cambio, vio cómo se almacenaba en Botines un auténtico botín solidario. Diez horas disparando con su cámara. Sin parar. Quería una tonelada y ha llevado tres a los fogones que alimentan a quienes por no tener, no tienen ni oportunidad. 480 fotos y decenas pendientes, De mucha gente que dio sin recibir, que no se hizo ni la foto porque eso era, quizá, lo de menos. Lo importante era compartir.

Tenía que pasar hoy, un día para el asombro. Rajoy perdió la moción de censura y Zidane se fue del Real Madrid. León rompió el récord de la solidaridad. Por toneladas. Y eso sí es hacer historia.