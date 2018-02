Un gran desfile de carrozas toma hoy el Carnaval en León

dl | león

El programa de Carnaval de León comenzó en la tarde de ayer con la fiesta infantil que se celebró a partir de las siete de la tarde en el Pabellón Deportivo La Torre y en la que se celebró la elección de Princesa, Príncipe y Mascota del Carnaval 2018. Los ganadores fueron La Reina del Sueño y Bowser, además del perro pirata ‘Milka’. Además, participaron las aulas corales de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas. La entrada fue gratuita y los premios fueron cedidos por El Corte Inglés. ade,ças de la colaboración de McDonald’s León.

Se presentaron a concurso ocho niñas, dos niños y cuatro animales. Los ganadores recibieron regalos de las firmas colaboradores y desfilarán hoy en la carroza del Ayuntamiento, en la Cabalgata de Carnaval, que saldrá a las seis y media de la tarde del Paseo de Papalaguinda.

También hoy, a las 12.30 horas, se celebrará la gala especial ‘El Corte Inglés’ de la corte infantil del Carnaval León 2018, aunque el plato fuerte de la jornada será el desfile que se organiza en la capital, con la participación de grupos, comparsas, charangas y carrozas. Este año tiene nuevo itinerario. Saldrá del Paseo de Papalaguinda y continuará por la glorieta Guzmán el Bueno, paseo de Condesa Sagasta, Gran Vía de San Marcos, plaza de Santo Domingo, calle Ancha, Mariano Domínguez Berrueta, terminando en la plaza Mayor. La jornada concluirá con la fiesta de Carnaval, con la lectura de los premios y la actuación de La Última Legión en la plaza Mayor. Si por motivos de la climatología no se pudiese realizar el desfile en el horario previsto, se retrasará hasta un momento de la tarde con mejor situación para desfilar, y si no fuese así, la cabalgata se trasladaría al viernes 16 de febrero, en el mismo horario, según anunció ayer el Ayuntamiento en un comunicado de prensa. En todo caso, las mismas fuentes advertirán convenientemente a todos los participantes, así como al público en general, cualquier cambio. No obstante, no hay previsión de lluvia o nieve para hoy por la tarde.