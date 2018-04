La gran importancia de la valorización energética en la economía circular

miguel ángel zamora | león

Dimas Vallina, gerente de Fundación Cema, destacó el papel básico de la valorización energética en la economía circular y subrayó el valor de las empresas cementeras como solución fundamental para resolver el problema de los neumáticos usados.

Vallina protagonizó la jornada sobre economía circular y gestión de residuos, que organizó el Club de Prensa de Diario de León con la participación de Gabriel Leal, director general de Signus y Carmen Fernández Cuesta, profesora de la Universidad de León. El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, presentó y moderó el acto, que se cerró con un turno de preguntas.

«Tenemos una gran experiencia nacional le internacional de valorización energética de neumáticos fuera de uso en fábricas de cemento», explicó Vallina. «¿Por qué las fábricas de cemento son la solución mas extendida? Eso lo podemos comprender gracias a los últimos datos de utilización». Y para ello puso un ejemplo gráfico: «Seseña (Toledo) era el mayor vertedero de neumáticos de Europa, con 60.000 toneladas. Su famoso incendio provocó la prohibición de la existencia de vertederos libres de estas características. Pues bien, el sector cementero español gestiona cada año un volumen de neumáticos como el que había en Seseña. Gestionamos más de tres millones de toneladas todos los años».

No obstante, el foco está en la «prevención, reutilización, reciclado y valorización», como ejes fundamentales. También destaco el coprocesado «que consiste en aprovechar el doble valor material y energético».

«El neumático tiene más poder calorífico que el carbón», señaló Vallina, que recordó que el Centro de Investigación de la Unión Europea «reconoce esta doble utilización». El coprocesado es avalado por el Ministerio de Medio Ambiente. «Dejamos de usar coque de petróleo y reducimos emisiones de NOX y S02. Técnicamente es viable».

«Cuando usamos un neumático, aprovechamos su energía y en un 25% estamos reciclando», destacó como ejemplo señalado. «El valor de los residuos como biomasa es del 28% y es muy alto. Usar neumáticos permite reducir emisiones CO2».

FALSOS MITOS

La jornada también ahondó en la eliminación de falsos mitos: «No hay peligro para la salud. La imagen del neumático ardiendo en las manifestaciones que salen por televisión hace que cuando se plantea el uso como combustible haya repulsión. No tiene nada que ver las condiciones de combustión. No hay riesgo para la seguridad de las personas. Alemania estudió a través de sus universidades las consecuencias de las dioxinas en estas condiciones y se demuestra que no hay riesgo para la salud».

Las cementeras son «una solución de capacidad para un problema de generación de neumáticos fuera de uso. La valorización energética tiene un papel básico en la economía circular»,, explicó en sus ponencia.

Los países con una capacidad de incineración baja (España 10%, Suiza 50% y Alemania 70%) y dependemos de los vertederos. El porcentaje de residuos en vertederos es de menos del 10% en Europa y hay que cambiar el chip en España. Donde no podamos reciclar, hay que aprovechar el poder calorífico. Hay que cambiar el modelo de enterrar recursos y hay que ponerlos en uso», dijo Vallina.

La Unión Europea solicita evaluar la disponibilidad de los hornos de cemento para coprocesar los residuos. En otros puntos del globo, la proporción es diferente. «En Estados Unidos un 48,6% de los neumáticos se destinan a combustible. Son 753.000 toneladas en las cementeras. Sólo un 11% acaban en un vertedero».

En España CDR primero y neumáticos después lideran el ránking con 132.000 toneladas. «Es una solución de alta capacidad para un problema muy grande. Si no fuera por nuestra industria, habría un Seseña en cada comunidad», explicó.

Hay 19 fábricas autorizadas a utilizar neumáticos para la combustión. La valorización material es de 50%, un 13% de reutilización. En Europa un 41% de los neumáticos acaban recuperados en fábricas de cemento, reciclado 43% y en el vertedero se cifra en un 9%.