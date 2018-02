La gran lección de viajar a Norteamérica

A. Calvo | León

El próximo curso, una docena de alumnos de la provincia de León se embarcarán en «una aventura» que les marcará para siempre, como todos ellos indican. Han sido becados por la Fundación Amancio Ortega y cursarán primero de Bachillerato en Estados Unidos o en Canada. Ellos no saben exactamente aún cuál será su destino definitivo, pero son plenamente conscientes de que esos once meses fuera de casa supondrá un antes y después, tanto personal como académicamente. Será para ellos su primer gran viaje al extranjero ligado al estudio, ya que algunos sí han hecho pequeñas estancias para mejorar su inglés, que es uno de los requisitos fundamentales para poder optar a la beca que incluye todos los gastos durante su estancia. A las 500 becas que ofertaba la fundación para el próximo curso se presentaron más de 10.700 aspirantes de toda España.

Para poder optar al proceso de selección de la beca los alumnos de cuarto de la ESO debían tener al menos un 7 de media, además de una buena nota en inglés. Once de los doce alumnos seleccionados de León —uno de ellos no ha querido participar en este reportaje— superan con creces el 9 y en muchas ocasiones ha conseguido la puntuación perfecta de 10. Son organizados, dedican «las horas necesarias» al estudio y compaginan el instituto con actividades como los deportes o la música, además de sus clases de idiomas.

Carmen Vázquez y Víctor Delgado son compañeros en Nuestra Señora del Carmen; Pablo Manso y Rebeca Muñoz estudian en los Agustinos; Lucía Guerrero, Leyre Busto y Marta Cendón lo hacen en el instituto de San Andrés; Sara Alonso en el Legio VII; Isabel Menéndez en el colegio La Anunciata y Lucía Pereira en el Gil y Carrasco de Ponferrada y Alba Campelo en el Álvaro de Mendaña, también de la capital berciana.

«Explorar una nueva cultura tú sola es aterrador a la par que fascinante», explica Carmen Vázquez, quien añade que, además de a su familia los meses que pase en el extranjero extrañará a su gata. Víctor, que también estudia en Carmelitas, junto con Carmen, avanza que su nuevo destino le «guarda nuevas aventuras», aunque su principal objetivo, como en cada momento de su vida, es «adaptarse lo mejor posible a las situaciones que se me presenten».

Sara Alonso espera «aprender sobre la lengua y la cultura del país, sobre todo costumbres o tradiciones» en una «experiencia que me cambiará la vida», como señalan la mayoría de los alumnos de la provincia que cursarán su primero de Bachillerato en Estados Unidos o Canadá. Isabel Menéndez, por su parte, no descarta volver a estudiar en el extranjero cuando llegue a la Universidad y por eso considera fundamental el viaje al que se enfrentará el próximo curso. Además, espera aprender cosas «a nivel interno y externo, no sólo el idioma, también a nivel personal».

Las dos alumnas becadas de la comarca del Bierzo son Lucía Pereira y Alba Campelo, quien asegura que la estancia le ayudará «a ser más independiente y por tanto más madura», lo que le ayudará a su futura carrera profesional. Lucía corrobora la independencia, pero añade que estudiar fuera también le enseñará «a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y a aprovechar cada momento como si fuera el último».

«Aprenderé a desenvolverme en situaciones difíciles, me aportará madurez y a crecer como persona; creo que marcará un antes y un después», explica Leyre Busto sobre su viaje a Norteamérica. Marta Cendón cree que aprenderá «nuevos modos de vida y convivencia mientras y conocemos mundo» en una «oportunidad que pasa sólo una vez en la vida». Lucía Guerrero completa el trío elegido por la Fundación Amancio Ortega en el Instituto de San Andrés. Ella destaca que estudiar primero de Bachillerato en el extranjero «ayudará a mejorar nuestro currículo, porque por desgracia no es una cosa que todo el mundo pueda hacer hoy en día».

Desde el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, los Agustinos, viajarán a Estados Unidos o Canadá Rebeca Muñoz y Pablo Manso. Ella señala que este viaje le permitirá «conocer gente nueva» y «adquirir experiencias fuera del entorno familiar» y él espera que no le cueste mucho adaptarse «en el aspecto académico». Ante la experiencia que van a vivir, todos animan a los jóvenes de su edad a «esforzarse» un poco más para conseguir sus sueños y sus objetivos y mejorar su formación, aprovechando «todas las oportunidades». Los once chicos son conscientes de que una de las normas es que sus familias no podrán visitarles, pero confían en las nuevas tecnologías para tener su apoyo.