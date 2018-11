El GRS se queda sin vacaciones de Navidad «para vigilar Cataluña»

miguel ángel zamora | león

Los agentes del Grupo de Reserva de Seguridad (GRS) de León, con base en La Virgen del Camino, no podrán disfrutar de vacaciones estas navidades, en virtud de un acuerdo de la Dirección General de la Guardia Civil por el que se comisiona a los efectivos disponibles para que entre el 16 de diciembre y el 19 de enero estén disponibles para posibles misiones en Cataluña, debido a la situación actual.

El GRS de León dispone en la actualidad de casi 190 efectivos, que recientemente se quejaron del régimen laboral en el que se mueven en la actualidad. Con motivo de la ‘Operación Copérnico’ (desplegada el 1 de octubre de 2017 ante el referéndum de independencia en Cataluña, se produjeron ya disfunciones notables, que generaron las primeras protestas. Las secuelas de aquella intervención se han dejado sentir en el día a día del grupo y ahora se refuerzan, por mor de la decisión adoptada a este respecto.

«Nos encontramos una vez más ante un abuso en toda regla contra los trabajadores, haciendo muestra de un desprecio por sus condiciones laborales y familiares. Todo ello como consecuencia de una falta de planificación del personal ante una situación tan absolutamente previsible como son las vacaciones en las fechas navideñas», explicaron a este periódico fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc).

A la vista de la decisión que se ha adoptado, el sindicato recurrirá ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, por entender que no se ajusta a derecho y que se conculca los de los guardias «a no ser que la Dirección General de la Guardia Civil rectifique», explicaron a este periódico las mismas fuentes. Concretamente, la resolución indica que, dado que el personal se encontrará comisionado del 16 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, y al coincidir con las fechas de los turnos de Navidad, los guardias civiles no tendrán derecho al disfrute de vacaciones y permisos, «y tampoco recibirán compensación económica alguna al sacrificio solicitado». Nuevamente los guardias civiles «bajo el paraguas de unas condiciones de trabajo militarizadas» vuelven a ser «mano de obra barata», protestan.

Por este motivo, desde Augc se ha remitido un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil en la que se le recuerda que la orden general por la que se regulan las vacaciones en la Guardia Civil indica que «se mantiene el derecho a disponer de permiso en fechas señaladas (Semana Santa y Navidad) y se autoriza la posibilidad de unirlo al de asuntos particulares para lograr un periodo más prologando de disfrute continuado».

La situación ha sido generada «por una deficiente gestión ejercida por la cadena de mando». Los agentes entienden que lo lógico sería nombrar las comisiones de servicio para repartir las navidades «de tal modo que todo el personal estuviese comisionado en parte de las fechas y pudiese disfrutar su permiso en otras».

«Si tenemos en cuenta que cada diez trabajadores son treinta días de trabajo no remunerado, a sesenta euros al día, tendríamos que por cada diez trabajadores se produciría un enriquecimiento ilícito de la administración de 1.800 euros en perjuicio de los trabajadores que no podrán disfrutar de dicho derecho».