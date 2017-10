Un guardia civil de León gana 11.000 euros menos al año que un mosso d’ Esquadra

miguel ángel zamora | león

Los agentes de la Guardia Civil de León perciben un salario de en torno a 11.000 euros menos al año que los Mossos d’ Esquadra, de acuerdo a los datos facilitados a este periódico por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que reclaman al Gobierno la unificación de los salarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en consonancia con la labor que realizan en cada una de sus jurisdicciones.

La vieja aspiración de que Guardia Civil, Policía Nacional y policías autonómicas tengan salarios similares retoma vigencia estos días por las circunstancias que vive el país. Es probable que en algún momento de la jornada de ayer en Cataluña llegaran a coincidir en un mismo punto agentes de la Benemérita, de CNP y de la Policía Autonómica de Cataluña. Pese a que sus funciones son las mismas (teóricamente), sus emolumentos resultan bien diferentes.

Ni siquiera en las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado hay unidad de criterio. «Es cierto que la Guardia Civil se queja de que sus sueldos son menores y es un argumento que emplean siempre», manifestó a este periódico Ramón Cosío, portavoz del SUP. «Lo que nunca se destaca es que ellos disponen de casa cuartel en la mayor parte de los casos y que esa posibilidad no se contempla en el caso de la Policía Nacional. Las tablas de sueldos dicen lo que dicen, pero luego la realidad es también la que es y hay que valorarlo todo en su justa medida».

Según el cuadro de retribuciones oficial publicado por la Generalitat de Cataluña, el sueldo básico neto de un ‘mosso’ fluctúa alrededor de los 1.750 y los 1.850 euros mensuales, mientras que el estándar sin complementos de un guardia civil está en torno a los 1.400 euros, según los principales sindicatos policiales consultados por este periódico. Formar parte de un cuerpo local sale más a cuenta que uno nacional (1.600), y el ejemplo está en la Guardia Urbana de Barcelona, donde cada policía novato cobra aproximadamente 1.700 euros al mes. Las cifras son similares en el caso del Ayuntamiento de León, que paga a sus agentes de la Policía Local una cifra bastante similar.

«Las policías autonómicas cobran lo que tienen que cobrar, somos nosotros lo que ganamos menos. La Guardia Civil tiene que tener una mayor disponibilidad geográfica y a veces trabajamos en zonas inhóspitas donde es imposible hasta encontrar un piso para alquilar», señala Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

PROTESTA EN LEÓN

León fue escenario esta semana de una protesta conjunta ante la subdelegación del Gobierno para exigir que la paridad de sueldos se convierta en una realidad. O al menos que haya intención de conseguirla. «Ya está bien, porque los que tienen que defender nuestros derechos salariales hasta la fecha no han tenido éxito a la hora de equiparar nuestro sueldo y los complementos retributivos al resto de Policías de España. La última manifestación fue en 2008 y desde aquel entonces hasta ahora no solo no hemos conseguido la equiparación salarial sino que nos han bajado el sueldo un 5%, desde el 2008 ha subido el IPC un 12% y solo hemos obtenido una mejora en la nómina de 1% en 2016 y otro 1% en 2017, que lo cobramos en el mes de agosto», protestan los representantes sindicales de Jusapol, una de las centrales que participó en los actos de la capital .

«No pertenecemos a ningún sindicato, incluso les instamos a que unan sus fuerzas para solicitar con firmeza la equiparación, nosotros los apoyaremos, mientras tanto seremos nosotros los que lo solicitaremos. No somos afines a ningún partido político, queremos que los políticos, reconozcan y paguen nuestra labor diaria, ya no nos valen las palmaditas ni los twitter felicitándonos por las actuaciones, con ello no llenamos el frigorífico, ni pagamos colegios, ni hipotecas. En definitiva, no hay detrás ningún interés ni económico ni político ni sindical, pues no representamos a ninguna sigla, sino a nosotros mismos a Policias Nacionales y Guardias Civiles», explica Jusapol.

COTIZACIONES

«Hay una variable muy importante que afecta a los agentes de los cuerpos de seguridad nacionales, y es que solo cotizamos el sueldo básico pero no los complementos», recuerda Cosío. «Es la batalla de las clases pasivas. No se nota ahora tanto, pero es un problema a largo plazo, porque cuando llegamos a la jubilación, hay diferencias muy importantes».

Los complementos engordan el sueldo e incluyen desde el destino hasta los turnos de noche o las horas trabajadas en tiempo libre. Este sería un hecho insustancial para lograr equiparar los sueldos de no ser porque estos suplementos pueden alcanzar el 40% y hasta el 50% de sus ingresos totales. Por ejemplo, los agentes destinados a Madrid capital reciben un extra de 174 euros aproximadamente, y en Barcelona ciudad, cerca de 53 euros al mes.

POR SOLIDARIDAD

Los propios sindicatos de la policía catalana se solidarizan con sus compatriotas y hacen suya la denuncia. «Pensamos que es necesario homogeneizar los sueldos, nos solidarizamos absolutamente con las reclamaciones de Guardia Civil y Policía Nacional porque las condiciones de peligrosidad y el trabajo son las mismas y es de justicia que seamos reconocidos económicamente por igual», admitió recientemente el portavoz de SAP-Fepol (Federación de Profesionales de la Seguridad Pública) de los Mossos d’Esquadra, Valentín Anadón.

En el caso de un ertzaina, el sueldo bruto anual está en torno a los 30.000 brutos anuales para el agente de escala básica. Al mes, puede estar en los 2.200 netos. Este sueldo está muy cerca al de la Policía Foral, que gana en torno a los 27.500 euros anuales. Su nómina crece hasta los 51.500 euros en el caso del Comisario Principal de la Policía Foral. En el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León, no existe de momento una iniciativa de puesta en marcha de policía autonómica y se considera suficiente la labor de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.