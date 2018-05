Los guardias no podrán llevar relojes ostentosos, ni pelo tintado o tatuajes

miguel ángel zamora | león

Los agentes de la Guardia Civil no podrán lucir relojes ostentosos, tendrán que llevar las uñas cortas y preferentemente no pintadas en el caso de las mujeres, tratarán a los ciudadanos siempre de usted y no lucirán tatuajes, de acuerdo a la normativa que la Dirección General de la Guardia Civil pretende poner en marcha este verano, con la oposición de los sindicatos.

De acuerdo al nuevo libro de estilo de la Benemérita «el cabello estará siempre aseado y peinado», según detalla el documento. El color del pelo siempre deberá ser natural. Y si se aplica un tinte tendrá que ser «acorde» con los colores naturales del cabello.

«El corte de pelo en los hombres será el clásico, donde la parte superior va cortada toda por igual, del mismo modo que las sienes que llevan la misma longitud en disminución hacia el cuello». También se acepta el «rasurado completo del cabello».

Para las mujeres, el peinado será «aquel que permita la correcta colocación de la prensa en la cabeza y que queden despejados los lados de la cara». No se aceptarán pasadores, gomas u horquillas que destaquen a la vista.

El bigote no podrá ser excesivamente largo y tendrá que ser simétrico. La barba también deberá ser completa y que no descienda más abajo de la nuez. Respecto a la perilla, tendrá que estar perfilada.

En los hombres, las uñas «no sobrepasarán el borde del dedo y no llevarán ningún tipo de esmalte». En las mujeres «se permitirá una longitud máxima de tres milímetros del borde del dedo y podrá llevar esmalte de color transparente o similar al color natural de los labios».

«El personal que una vez entrada en vigor la presente orden se haga nuevos tatuajes permanentes que fuesen visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de uso general del Cuerpo de la Guardia Civil, según se determine en la normativa vigente en esta materia y en sus normas de desarrollo, a partir de incurrir en responsabilidades disciplinarias, se verá obligado a eliminarlos».

Las asociaciones profesionales representativas del Instituto armado con presencia en el Consejo de la Guardia Civil, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y Unión de Guardias Civiles (UniónGC), han remitido un escrito conjunto a la Dirección General de la Guardia Civil informando de su rechazo más absoluto al proyecto de orden general.