«Hace 15 años prometieron que se podría crear una empresa en un día; seguimos esperando»

miguel ángel zamora | león

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, lamentó ayer las dificultades burocráticas a las que se enfrenta el sector para poner en marcha nuevos proyectos: «En 2003 se decía que se iba a poder crear una empresa en veinticuatro horas: a día de hoy seguimos esperando».

Amor disertó ayer en torno a los Nuevos retos tras la actual Ley del Autónomo en un acto organizado por el Club de Prensa de Diario de León y ATA con el patrocinio de DKV Seguros y Robher Asesores. Inauguró la jornada el alcalde de León, Antonio Silván y la clausuró el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Al acto, que se celebró en el hotel Conde Luna, asistió la práctica totalidad de las autoridades civiles de la ciudad y los alcaldes de Astorga, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo.

«La ley va a generar 65.000 empleos por cuenta propia y 70.000 por cuenta ajena. Va dando sus resultados. En marzo ha habido 20.400 autónomos más. Nunca en la historia ha habido esa subida en un mes de marzo. El primer trimestre de 2017 hubo 2.500 más en España. En 2018 hay 25.000 autónomos nuevos, son diez veces más. Yo dije que íbamos a crear 66.000 empleos nuevos este año y en marzo ya llevamos 33.000. Nadie puede negar que cuando se legisla dialogando con ese sector y viendo sus necesidades, los resultados saltan a la vista», dijo Amor.

Para explicar los avances de la ley, puso su propio ejemplo: «Yo empecé como autónomo en 1987. Me di de alta un 20 de noviembre y tuve que pagar por un mes y diez días todo el IAE de 1987. Cobrábamos la baja desde el decimosexto día, no había derecho a la baja maternal, ni formación ni cese de actividad. Los jubilados autónomos cobraban doce pagas mientras lo demás cobraban 14. En 2002 se permitió que los autónomos cobráramos la baja desde el cuarto día. Ya podíamos tener una gripe por lo menos. En 2011 se puso en marcha la prestación por cese de actividad, que no ha funcionado y la pasada legislatura se tomaron más de 35 medidas para autónomos: La tarifa plana fue otro avance, aunque tiene muchos detractores. Ha beneficiado a 1.300.000 personas que no deja de ser una línea de fomento del trabajo que siempre ha existido. No es una competencia desleal hacia quienes tienen que pagar 275 euros. Lo que se ha hecho es invertir la línea de ayuda. 470.000 personas han permitido aflorar la economía sumergida. El 57% de los beneficiarios de la tarifa plana se mantienen en la actividad cinco años después», explicó.

«La administración es rápida para recaudar pero es lenta para pagar y esta ley aporta 1.000 millones de euros al año a autónomos, 60 para los de Castilla y León y once para los de León. 120.000 autónomos de la autonomía y 16.000 de León se van a beneficiar».

«Hay que contar la verdad», advirtió. «El 84% de los autónomos tiene una pensión inferior al salario mínimo. Sí, pero el 86% de los autónomos cotiza un 40% menos que los asalariados. Los autónomos aseguramos más el futuro de los trabajadores que el nuestro», aseveró.

«La ley trae medidas de conciliación porque no se paga cotización en el periodo de maternidad. Se reconoce el accidente in itínere y 60.000 autónomos cobrarán la pensión al día siguiente de cumplir la edad. 4.000 autónomos de Castilla y León se acogerán a ese beneficio. Además se establece la posibilidad de conciliar la pensión de jubilación con el trabajo si se tiene un trabajador al menos, cuando lo lógico es extender la jubilación activa a todo el mundo. Es dar carta de naturaleza a lo que sucede en la sociedad, donde hay mucha gente que trabaja y no lo declara para no perder la pensión. Es falso que la tarifa plana esté mermando la recaudación de la Seguridad Social. Hemos llegado a 11.400 millones y eso es porque ha aflorado la economía sumergida. Habrá que buscar fórmulas después de dos años para que siga dentro del Reta. Fuera es una competencia desleal».

«La prestación de paro, o se mejora o se quita», aseguró tajante. «De cada 100 euros que se recaudan, sólo 18 van a prestación. Hay cotizantes que no van a poder demostrar sus números. Los falsos autónomos se acabaran cuando se regularice el sector».

Hay que dar seguridad jurídica en materia fiscal. «Si yo me rompo un dedo, me lo tasa una aseguradora. ¿Por qué no está tasado lo que puede deducir un autónomo?. «La despoblación preocupa. En España han cerrado 150.000 empresas por falta de relevo generacional. 30.000 en Castilla y León. La mujer es la última que abandona el barco en el ámbito rural. El día que se va la cruz verde del pueblo, ese pueblo se muere. Si hay más autónomos habrá más actividad».