Los hackers utilizan Internet para estafar con falsas multas de radar

m.c.c. | león

El phishing, el uso de una identidad falsa en la red en busca de un beneficio económico, tiene un nuevo filón en las multas de tráfico. En este caso, la estafa afecta directamente al Centro Estrada de León, desde donde la DGT gestiona las sanciones de rádar de toda España, salvo Cataluña y el País Vasco.

La Guardia Civil ha reiterado en las últimas semanas que no se abran correos electrónicos informando de una supuesta sanción de tráfico por exceso de velocidad. «Si recibe un correo electrónico —aparentemente de la DGT— en el cual te indican que has sido multado por exceso de velocidad y que puedes ver la imagen capturada por el radar al pinchar en un nuevo enlace, no hagas nada. No pinches en ese enlace, porque es casi seguro que se trata de una estafa de phishing», advierten desde la Benemérita a través de mensajes en la red Twitter.

Y es que según explica la revista Autocasión en su número del mes de septiembre la estafa a va a más después de ser denunciada en verano. «Al pinchar en el enlace en el que se supone que se podrá ver la foto del rádar, lo que se hace es dejar que se instale en el ordenador, el móvil o la tablet un programa que permitirá a los ciberdelincuentes rastrear datos, contraseñas, etc».

Qué hacer

Cuando uno recibe un correo electrónico de este tipo, lo primero que debe hacerle sospechar es que la DGT envía las notificaciones de multa por correo certificado, no a través del correo electrónico. Por eso, desde la DGT se advierte que, en el caso de recibir un correo de este tipo, lo mejor es entrar en la sede electrónica de la propia web de la DGT y buscar en ella la posible sanción.

El phishing es la modalidad más frecuente empleada por los hackers para hacerse con información con la que posteriormente cometer estafas de todo tipo: números de tarjetas, contraseñas, cuentas bancarias… Una recomendación es mirar también quién es el remitente del correo, ya que la mayoría de veces, aunque tiende a parecerse al real, no lo es. «Por ejemplo, en lugar de llegarnos desde info@dgt.es, puede venir desde info@dgt.servicios.radar.multa.consultar.com, que si nos fijamos, tiene un dominio bastante más largo del habitual. Por ello, si queremos saber si hemos sido multados, lo mejor es consultar la sede electrónica de la DGT», señalan también en la revista Autocasión.

El Centro Estrada que gestiona las multas de tráfico recibió el año pasado 1.712.512 sanciones sólo de los 344 radares fijos de la DGT distribuidos por el resto de España, lo que implica que gestionó 4.691 infracciones al día.

La informatización de las multas fue centralizada por la DGT con la puesta en marcha de este moderno centro en el polígono de Onzonilla hace unos años.