Halffter entrega su legado musical a la catedral de León

El Archivo del Cabildo de la Catedral de León ha recibido seis obras compuestas por encargo del XXXV Festival Internacional de Órgano por otros tantos compositores, algunos de ellos de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX. El alcalde de León, Antonio Silván, ha presidido hoy la entrega de obras compuestas por Cristóbal Halffter, Tomás Marco, Alfredo Aracil, José Manuel López, David del Puerto y José María Sánchez Verdú.

En el acto han estado presentes el deán de la Catedral, Antonio Trobajo; el organista italiano Giampaolo di Rosa, que interpretará estas obras esta tarde, y el organista titular de la Catedral y director del Festival Internacional, Samuel Rubio, que ofreció una clase magistral mostrando algunos de los documentos musicales más importantes que alberga la Pulchra Leonina.

Los propios compositores han entregado cada una de sus obras al archivero del Cabildo, Manuel Pérez Recio: Tomás Marco, 'Resonare fibris'; José Manuel López, 'Plus vite que la lumière?' ('In memoriam María Manuela Caro'); Alfredo Aracil, 'Ricercare (ex 909)'; Cristóbal Halffter, 'Oración (für Orgel)': David del Puerto, 'Preludio y chacona en blue (para órgano)', y Sánchez-Verdú, 'Lar I (para órgano)'.

Silván ha subrayado la importancia de "un momento histórico que sitúa a la ciudad y su Catedral en la referencia internacional en el campo de la creación musical para órgano". "Un hito en la historia, no solo del Festival del Órgano, sino y sobre todo de la Catedral e ineludiblemente de la ciudad de León", ha declarado en regidor.

Ha añadido que será parte del legado de la época al patrimonio cultural de las generaciones venideras:

"No sólo es imprescindible conservar el patrimonio artístico y cultural que heredamos de nuestros antepasados sino que, como hicieran ellos, debemos aportar nuestra propia herencia como testamento cultural de la época que nos ha tocado vivir", ha destacado.

Por último, el alcalde quiso agradecer especialmente la labor realizada por Samuel Rubio al frente del Festival Internacional de Órgano y la donación de los "seis magníficos que entregan hoy sus partituras"