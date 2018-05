Hallan restos óseos a menos de un metro en la plaza de Santo Domingo

dl | león

La zanja no tiene mucho más de un metro de profundidad, un corte rectangular que había sido perforado en la plaza de Santo Domingo para introducir fibra óptica pero que ha sacado a la luz una serie de restos óseos que no dejan de crear una situación intrigante, incluso porque puedan corresponder a alguno de los cuatro conventos que tuvo Santo Domingo en sus alrededores (San Marcelo, San Adrían, San Miguel y Santo Domingo) hasta que en 1923 fue convertida en la céntrica y emblemática plaza que es hoy. De ahí el desconcierto por que las reiteradas obras que se han ejecutado durante decenios en esta zona no hayan destapado previamente estos restos.

En todo caso, la aparición ayer por la tarde de lo que podrían ser restos craneales, incluso también de alguna extremidad, obligó a activar un operativo policial y forense en el que participaron agentes de las policías nacional y local, que tuvieron que regular el tráfico en esta vía circular. Aún pasadas las diez de la noche, parte del equipo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial se encontraba en la zona recabando y documentando todos los restos encontrados. Ninguna hipótesis se descarta, pero la investigación no apunta hacia la criminalidad como primera opción.

Las obras a pie de calle, valladas y protegidas con chapas de metal, están ahora a expensas de que se tome una decisión sobre su continuidad, algo que depende de las pesquisas policiales.