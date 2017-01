«Hay que enlazar el corredor Atlántico con el Noroeste»

maría j. muñiz | león

«La Junta de Castilla y León está haciendo su labor perfectamente, pero los empresarios tenemos que ser más reivindicativos, y reclamamos más infraestructuras. No podemos consentir que el Noroeste del país quede incomunicado, ni apartado del corredor del Atlántico. Por eso es necesario obtener fondos para construir comunicaciones que enlacen León, Asturias, Galicia y Cantabria con este corredor, diseñado perfectamente por la Unión Europea y al que se unió Castilla y León». El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Javier Cepedano, defendió ayer así la Plataforma para el impulso de la logística del Noroeste, oficializada esta semana por las organizaciones empresariales de esta zona; sin querer entrar en enfrentamientos con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que invitó a las patronales a defender sus intereses desde el Protocolo de Aveiro.

Durante su intervención en El Filandón, que organizan Diario de León y La 8 León, el presidente de la patronal leonesa insistió en que «no es cuestión de que se sumen ellos o nos sumemos nosotros. Todos tenemos el mismo objetivo, pero los empresarios vamos a ser más reivindicativos, y luchar para conseguir más fondos europeos con los que desarrollar comunicaciones viables, que eviten que el Noroeste quede aislado por el corredor Atlántico».

Una reivindicación que no tiene plazos ni cifras. «Está claro que León no puede esperar 20 años a que se desarrollen estas infraestructuras, tiene que ser en el plazo más breve posible. Nosotros hemos calculado las necesidades de los sectores que hay que potenciar, quienes tienen que cuantificarlas son los políticos».

En todo caso, para Cepedano este desarrollo es básico para el crecimiento de los principales sectores económicos con futuro en la provincia, entre los que destaca «todo lo que tiene que ver con la logística, así como lo bio, agroalimentación, nuevas tecnologías y turismo». Actividades que lideran el dinamismo empresarial local, a pesar «de que venimos de una situación muy difícil, y la recuperación está siendo muy lenta. El empleo se recupera muy despacio y el ritmo de creación de empresas no es nada bueno».

Recuperación

La previsión de crecimiento, incluso para estos sectores punteros, «no es mucho mayor que los avances logrados en 2015 y 2016. Estamos en un momento en el que el crecimiento se produce en forma de dientes de sierra, hay un avance y de repente cambia la tendencia. Al final, con todo, la tendencia es a mejorar».

Una mejora que, reconoce, no llega a los trabajadores. «Los empresarios vemos muy bien la realidad. Es cierto que no se crea empleo de calidad, pero no lo es que haya contención salarial. De hecho la recomendación de la Ceoe para los convenios que se firmarán este año es de un incremento de entre el 1,5 y el 2%». El presidente de la patronal leonesa recuerda en todo caso que «un 45% de las empresas han vuelto a los beneficios, pero eso implica que un 55% de ellas siguen en pérdidas. Aún hay mucho que arreglar».

Reconoce el cambio que se ha producido también en los trabajadores. «Ahora son mucho más responsables, hay menos absentismo laboral, y ha respondido con esfuerzo a las necesidades. La situación no es buena, no es fácil crear proyectos y lograr financiación».

Las organizaciones empresariales han mostrado especialmente su rechazo a las «medidas recaudatorias» impuestas por el Gobierno. «Las tasas de la Seguridad Social son muy elevadas, y se han reducido las deducciones que podían aplicarse. De una forma además inconstitucional, porque son retroactivas. Se han eliminado bonificaciones. Hay un clima de inseguridad jurídica, todo está muy desordenado».

Cursos de formación

Javier Cepedano se refirió también a la propuesta del Gobierno de gestionar directamente los cursos de formación, una de las principales fuentes de financiación de patronales y sindicatos. «Es cierto que con los cursos se ha producido una continuidad muy cómoda, y que no siempre se han adaptado a las necesidades de las empresas. Es necesaria la colaboración del mundo empresarial, para determinar cuáles son las necesidades de formación, y para facilitar que los trabajadores en activo participen en estos cursos. Sobre todo, que estén orientados a las necesidades empresariales del entorno».

El presidente de la Fele negó sin embargo cualquier irregularidad en la gestión de estos fondos. «Cada uno que responda de lo que deba, la Fele ha sido ejemplar en su gestión, y ha intentado siempre enfocar la formación al empresariado y los trabajadores».

El debate se centró también en el abandono de jóvenes universitarios de León por la falta de expectativas laborales; y en la necesidad de que la Universidad adecúe su formación a las exigencias de los sectores productivos y las empresas locales. «El Consejo Social de la Universidad está volcado en este asunto, y tiene que ser el interlocutor entre la calle y el Campus. Es necesaria una buena coordinación, continuada en el tiempo y efectiva». Con iniciativas que incluso buscan la ‘formación a la carta’ para determinadas necesidades empresariales.

Por último, Cepedano insistió en la necesidad de contar con planes de negocio viables para evitar el fracaso en los emprendedores, a los que ofreció el Plan de Autoempleo de la Fele, que pone a disposición de los autónomos herramientas para lograr sacar adelante sus ideas, «que son lo importante, pero requieren siempre de un proyecto serio para que sean viables».